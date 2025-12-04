Что подарить коллегам на Новый год 2026: список символических и искренних идей

Новый год 2026 уже близко, а это значит, что в офисах по всей Украине начинается приятная суета — что бы такого подарить коллегам, чтобы и бюджет не пострадал, и настроение подняло? Читай в материале, какие подарки можно приобрести для коллектива.

Что подарить коллегам на Новый год 2026: топ подарков

Согласно этикету коллектива необходимо выбирать универсальные, полезные и душевные безделушки — именно такие подарки считаются наиболее уместными в рабочем коллективе, а твоим коллегам они точно должны понравиться.

ТОП-10 бюджетных и символических подарков коллегам, которые подойдут всем:

Тематическая новогодняя чашка или термокружка.

Набор качественного чая или кофе в праздничной упаковке (особенно популярные наборы с карпатскими травами).

Стильный планер или блокнот с мотивационными цитатами.

Ароматическая свеча или саше для рабочего стола с запахом хвои, мандаринок или корицы.

Пряничный набор ручной работы — имбирные пряники в форме дракона, елки или офисной техники.

Настольный мини-календарь с шутливыми фразами о рабочих буднях.

USB-подогреватель для чашки — спасение для пьющих холодный чай во время дедлайнов.

Эко-сумка или шопер с новогодним принтом.

Шоколадные конфеты премиум-класса в коробочке.

Цветок в горшке.

Что подарить коллегам-женщинам на Новый год 2026: список милых и приятных вещей

Косметичка или органайзер для мелочей на рабочем столе.

Красивый дневник.

Набор бомбочек для ванны или гель для душа с новогодними ароматами.

Антистресс-раскраска + цветные карандаши.

Теплые перчатки для смартфона.

Стильный держатель для телефона на столе.

Что подарить коллегам-мужчинам на Новый год 2026: список интерактивных и полезных подарков

Карманный мультитул или брелок-мультиинструмент.

Термос компактный или металлическая бутылка для воды.

Настольная игра-головоломка.

Смешные носки с новогодним принтом.

Портативное зарядное устройство.

Важно заметить, что лучше избегать слишком личных подарков, а также дорогих вещей, это может поставить коллегу в неудобное положение. Лучший вариант — добавить в подарок маленькую открытку с теплыми пожеланиями на праздник.

