Что подарить коллегам на Новый год 2026: список символических и искренних идей

Новый год 2026 уже близко, а это значит, что в офисах по всей Украине начинается приятная суета — что бы такого подарить коллегам, чтобы и бюджет не пострадал, и настроение подняло? Читай в материале, какие подарки можно приобрести для коллектива.
Что подарить коллегам на Новый год 2026: топ подарков
Согласно этикету коллектива необходимо выбирать универсальные, полезные и душевные безделушки — именно такие подарки считаются наиболее уместными в рабочем коллективе, а твоим коллегам они точно должны понравиться.
ТОП-10 бюджетных и символических подарков коллегам, которые подойдут всем:
- Тематическая новогодняя чашка или термокружка.
- Набор качественного чая или кофе в праздничной упаковке (особенно популярные наборы с карпатскими травами).
- Стильный планер или блокнот с мотивационными цитатами.
- Ароматическая свеча или саше для рабочего стола с запахом хвои, мандаринок или корицы.
- Пряничный набор ручной работы — имбирные пряники в форме дракона, елки или офисной техники.
- Настольный мини-календарь с шутливыми фразами о рабочих буднях.
- USB-подогреватель для чашки — спасение для пьющих холодный чай во время дедлайнов.
- Эко-сумка или шопер с новогодним принтом.
- Шоколадные конфеты премиум-класса в коробочке.
- Цветок в горшке.
Что подарить коллегам-женщинам на Новый год 2026: список милых и приятных вещей
- Косметичка или органайзер для мелочей на рабочем столе.
- Красивый дневник.
- Набор бомбочек для ванны или гель для душа с новогодними ароматами.
- Антистресс-раскраска + цветные карандаши.
- Теплые перчатки для смартфона.
- Стильный держатель для телефона на столе.
Что подарить коллегам-мужчинам на Новый год 2026: список интерактивных и полезных подарков
- Карманный мультитул или брелок-мультиинструмент.
- Термос компактный или металлическая бутылка для воды.
- Настольная игра-головоломка.
- Смешные носки с новогодним принтом.
- Портативное зарядное устройство.
Важно заметить, что лучше избегать слишком личных подарков, а также дорогих вещей, это может поставить коллегу в неудобное положение. Лучший вариант — добавить в подарок маленькую открытку с теплыми пожеланиями на праздник.
Раньше мы писали, что можно подарить руководителю на Новый год — читай в материале перечень волшебных и дельных идей.
