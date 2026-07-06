Погода на август на Свитязе: порадует ли последний месяц лета теплом

Август для Свитязя — это время, когда на озере больше всего отдыхающих. Именно в последний месяц лета вода обычно хорошо прогревается, а солнечных дней хватает и для купания, и для прогулок вдоль берега.

Поэтому читай дальше, какой будет погода в Свитязе на август 2026. Предварительные прогнозы обещают преимущественно теплую погоду, хотя без нескольких дождливых дней и гроз не обойдется.

Прогноз погоды в Свитязе на август 2026: каким будет начало месяца

Согласно предварительным прогнозам, прогноз погоды в Свитязе на август 2026 обещает теплое начало месяца. Уже 1 августа температура воздуха составит около +26°C, однако возможны кратковременные грозы.

Со 2 по 8 августа погода будет значительно стабильнее. Дневная температура будет колебаться от +22 до +27 градусов, а ночью воздух будет остывать до +12…+16°C.

Самыми жаркими днями могут стать 7 и 8 августа, когда воздух прогреется до +26…+27°C. В то же время 3 августа синоптики прогнозируют еще одну летнюю грозу, поэтому отдыхающим стоит следить за обновлениями прогнозов.

Погода в Свитязе в августе 2026: лучшее время для отдыха

Если говорить о погоде в Свитязе в августе 2026, то самым комфортным периодом для отдыха станет вторая декада месяца.

С 9 по 11 августа ожидается солнечная погода с температурой +25…+27°C. Ветер будет слабым, а небо — преимущественно малооблачным, что создаст отличные условия для пляжного отдыха.

12 и 13 августа станет немного прохладнее — днем около +23…+24°C. Облачности будет больше, однако существенных осадков предварительно не прогнозируется.

Уже 14 и 15 августа солнце снова вернется, а температура поднимется до комфортных +25°C. В этот период вода в озере Свитязь обычно остается хорошо прогретой, поэтому середина августа традиционно считается одним из лучших периодов для отдыха.

Погода в Свитязе на месяц август 2026: что изменится после 20 числа

Предварительный прогноз свидетельствует, что погода в Свитязе на месяц август 2026 начнет меняться ближе к завершению лета.

С 16 по 22 августа днем еще будет тепло — от +22 до +27°C, а ночная температура составит +12…+16°C.

Наиболее заметные изменения ожидаются после 23 августа. Именно в этот день прогнозируют дождь, а температура снизится примерно до +21°C.

AccuWeather

После этого дневные показатели будут держаться преимущественно в пределах +20…+25°C. Уже в конце месяца ночи станут значительно прохладнее — местами всего +9…+10°C.

30 и 31 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако дневная температура уже не превысит +20…+21°C, что станет первым признаком приближения осени.

Предварительный точный прогноз погоды в Свитязе на август 2026 свидетельствует, что большая часть месяца будет комфортной для отдыха у озера.

Больше всего солнечных дней ожидается в первой половине августа, тогда как в конце лета возможны несколько дождливых дней и постепенное снижение температуры.

Если планируешь пляжный отдых, купание или прогулки по Шацкому национальному природному парку, лучше всего выбирать период с 4 по 20 августа. Именно тогда прогнозируется больше всего солнца, тепла и минимальная вероятность осадков.

В то же время стоит помнить, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут уточняться ближе к дате поездки.

Если ты планируешь путешествие не только на Свитязь, стоит заранее узнать, какой будет погода в других регионах страны. Мы собрали подробный прогноз на последний месяц лета. Также читай: какая погода будет в августе 2026 года в Украине.

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