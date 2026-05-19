Погода на июль 2026 в Украине: без аномальной жары

Июль 2026 в Украине, вероятно, не будет аномально жарким, скорее тёплым с умеренными дождями. Хотя синоптики поясняют, что сезонные долгосрочные прогнозы показывают лишь приблизительные перспективы.

Ожидается, что погода в июле в Украине может быть близкой к норме, без постоянных экстремальных “плюсов”. Больше деталей о погоде по регионам в июле 2026 — в материале.

Погода в Украине на июль 2026: прогноз по регионам

Погода в июле на севере Украины

Июль на севере страны ожидается преимущественно тёплым: дневные температуры колеблются от +20 до +28°C, ночные — около +12…+17°C.

В начале месяца будет преобладать переменная облачность с периодическими прояснениями, в середине больше дождливых дней и прохлады до +20…+22°C.

В конце снова теплеет до +26…+28°C и становится суше. В целом месяц нестабильный, но тёплый и довольно комфортный.

Погода в июле на западе Украины

Июль на западе страны будет относительно тёплым с нестабильной погодой. Дневная температура преимущественно в пределах +17…+23°C, иногда до +22…+23°C в конце месяца, ночная — около +8…+16°C.

В начале месяца прохладнее (+16…+20°C) и больше дождей, в середине чаще будет облачность и осадки, в конце месяца станет немного стабильнее и теплее. В целом месяц не жаркий и довольно влажный.

Погода в июле: юг Украины

На юге в середине лета погода переменчивая: будут чередоваться дождливые, облачные и солнечные дни. Температура колеблется от +15 до +27 днём и от +7 до +18 ночью.

Самое тёплое время — примерно середина месяца, а в начале и конце больше осадков и прохлады. Чаще осадки в первой и последней декаде. Местами ветрено.

Погода в июле на востоке Украины

В Харькове июль 2026 ожидается умеренно тёплым: днём около +20…+25°C, иногда до +26°C и выше, ночью примерно +12…+14°C.

Будут преобладать солнечные дни с длинным световым днём, дожди случаются нечасто, но возможны кратковременные ливни и грозы. В целом месяц тёплый, местами с лёгкой облачностью.

Даже при +25 на солнце очень жарко

