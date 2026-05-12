Маникюр на лето 2026: цвета, кричащие о твоем летнем настроении

Согласно Vogue, эстетика сдержанной clean girl и приглушенные пастельные тона вроде butter yellow окончательно уходят в прошлое, уступая место смелым, насыщенным и жизнерадостным решениям.

Нынешний тренд — это не просто цвет, а эмоция, которая должна вызывать улыбку и подчеркивать индивидуальность из-за ярких акцентов и сложных текстур.

Как отмечает известная стилистка Андреа Барбе, маникюр на лето 2026 будет временем для чистого, солнечного цвета, который заменит привычную пастель и сделает маникюр источником ежедневной радости.

Маникюр на лето 2026: трендовые идеи

Первым и самым главным фаворитом маникюра на лето 2026 года становится голубой и бирюзовый. Если в начале года мы видели засилье нежно-голубого, то летом он эволюционирует в глубокие лазурные и бирюзовые тона, напоминающие об экзотическом морском побережье.

Второй не менее важный цвет – молочно-белый оттенок Cloud Dancer. Этот жемчужно-молочный цвет с мягким отливом станет идеальным фоном для загорелой кожи.

Не менее актуален сиреневый маникюр, который после многочисленных появлений на модных показах претендует на статус новой летней классики благодаря своей универсальности и способности подходить к любому стилю одежды.

Отдельное внимание следует уделить розовому маникюру на лето 2026, который в этом сезоне представлен во всем спектре – от дерзкой фуксии до деликатного baby pink.

Его рекомендуют сочетать с одним из самых громких хитов лета — jelly nails, прозрачным покрытием с гелевым эффектом, создающим вид стеклянных ногтей или леденцов.

Пятерку лидеров замыкает энергичный коралловый, ежегодно возвращающийся в обновленном, более чистом звучании.

Кроме цветовой палитры, в моде будет царить максимальный блеск: хромированные поверхности, ультраглянцевый glazed-эффект и кошачий глаз (cat eye).

Для тех, кто любит сложные дизайны, можно будет сделать игривые принты: большой горох, аура-маникюр и объемные стразы, превращающие маникюр в выразительное стилистическое выражение.

