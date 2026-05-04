Met Gala 2026 уже 4 мая: какая тема главного события моды и кто в числе звёздных гостей

Met Gala снова в эпицентре внимания мира моды, и на этот раз событие обещает быть особенным.

Главный модный вечер года традиционно запланирован на первый понедельник мая 2026. Место встречи звёзд — Метрополитен-музей искусства в Нью-Йорке.

После десятилетнего перерыва к организации в качестве сопредседателя присоединяется Бейонсе, вместе с Николь Кидман, Винус Уильямс и неизменным куратором события Анной Винтур. Именно их участие уже вызвало волну интереса к мероприятию этого года.

Met Gala 2026: дата и тема самого известного шоу моды

Традиционный ежегодный бал моды в этом году состоится 4 мая. Тема вечера уже заявлена: Костюмное искусство.

И это перекликается с масштабной выставкой Института костюма, которая охватывает тысячелетнюю историю одежды.

Выставка доказывает, что мода сама является произведением искусства и показывает, как менялось представление о человеческом теле — от идеализированного к реалистичному.

Дресс-код шоу “Мода — это искусство” побуждает гостей не просто одеться эффектно, а переосмыслить моду как форму творческого самовыражения. Именно поэтому красная дорожка Met Gala превращается в самое зрелищное шоу года.

Met Gala 2026: где проходит бал

Met Gala впервые проведут в просторной галерее Condé Nast, обустроенной на месте бывшего магазина Метрополитен-музея искусства в Нью-Йорке.

Событие проводится не только ради зрелища, оно имеет и благотворительное значение — в прошлом году удалось собрать рекордные 31 миллион долларов на развитие модного отдела музея.

Ожидается, что среди гостей снова появятся такие звёзды, как Леди Гага, Зендая и Рианна, хотя список приглашённых традиционно держат в секрете.

Где смотреть Met Gala 2026

Для тех, кто не попадёт на само мероприятие, есть возможность увидеть шоу в прямом эфире онлайн-трансляции: журнал Vogue покажет красную дорожку на платформах YouTube и TikTok.

Таким образом событие объединит знаменитостей и миллионы зрителей по всему миру.

