Модные мужские кроссовки 2026: какие выбрать и на что обратить внимание при покупке

Мужчины тоже заслуживают красивоую и стильную обуви, ведь эстетика — вещь универсальная. К тому же модные элементы в образе могут придать уверенности, настроить на удачный день и улучшить настроение.

Впрочем, часто у мужчин возникает вопрос, какую обувь выбрать для себя. Ведь советов для женщин немало, а вот мужчины нередко остаются без внимания стилистов и опираются только на собственные предпочтения. О модных кроссовках в 2026 году читай в нашем материале.

Модные мужские кроссовки 2026: что выбрать для стильного вида

Есть классические модели, которые находятся вне времени и тенденций. Есть более новые модели, предлагающие интересные эксперименты с формой и материалами. В частности, мужчины могут обратить внимание на такие кроссовки:

Бутсы;

Сетчатые модели;

Беговые на тонкой подошве;

Трекиночные кроссовки;

Гибриды — сочетание классической и спортивной обуви, часто напоминающей лоферы;

Слипоны;

Боксёрские кроссовки.

В этом году мода становится цикличной. Возвращаются старые модели, актуальные в 90-х и 2000-х. Эстетика прошлых десятилетий будет удачно подчеркивать индивидуальность в любом образе: деловом, спортивном, кэжуале и т.д.

При выборе кроссовок рекомендуем обратить внимание на свой образ жизни. Если любишь туристические походы и долгие прогулки, выбирай трекинговые кроссовки. Если твоя стихия это уют городских улиц, тогда предпочитай сетчатые модели и гибриды. Можешь кликнуть по ссылке, чтобы узнать о лучших моделях кроссовок, которые достойны внимания.

На что обратить внимание при выборе кроссовок

Материал и производитель — главные факторы при выборе обуви. Качественные материалы долго носятся, сохраняют презентабельный вид даже при длительном использовании, а еще позволяют стопе дышать. А это очень важно для предотвращения возникновения грибковых заболеваний.

Выбирай натуральные материалы, а еще проследи за прочностью подошвы. Вряд ли кроссовки с картонкой вместо подошвы прослужат тебе долго.

Прежде чем выбрать обувь, измерь длину своей стопы. Хотя стандартная система размеров дает представление, какие кроссовки лучше выбрать, у каждого изготовителя могут быть свои параметры. Так что лучше четко знать свою длину и отталкиваться от этого.

Еще одним критерием хороших кроссовок является их легкость. Ведь в первую очередь это спортивная обувь, предназначенная для постоянной ходьбы или даже бега. В слишком тяжелых кроссовках будет гораздо труднее передвигаться на длинных дистанциях. К примеру, бутсы имеют оптимальный вес потому, что создавались под игру в футбол. Кстати, держи ссылку на страницу, где можешь выбрать легкие мужские кроссовки.

Желательно, чтобы между большим пальцем и носком кроссовка оставалось около 1 см пространства. Так обувь не будет давить, а будет свободно держаться на ноге и не будет препятствовать движению.

Напоследок обрати внимание на дизайн: цвет, фактуру, детали и т.д. Это создает твой личный и неповторимый стиль. И здесь неважно, какую именно модель ты выберешь. Самое главное выбрать те кроссовки, которые лучше раскроют твой характер и будут соответствовать стилю жизни.

