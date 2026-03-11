Які джинси зараз в моді: моделі, які будуть в трендах у 2026 році

У 2026 році світ деніму переживає справжнє “велике очищення”. Якщо раніше ми ганялися за сильними потертостями, дірками та зістарюванням, то сьогодні фокус змістився на бездоганний крій, правильні пропорції та виняткову якість полотна.

Мода стала більш дорослою та усвідомленою: тепер джинси — це не просто зручний одяг для вихідних, а повноцінний елемент базового гардероба, який здатен прослужити роками.

Які джинси зараз в моді: тренди цього року

Як зазначає Vogue, ключовим відтінком року став глибокий темний індиго. Джинси виготовляються зі щільного, майже архітектурного деніму. Темно-синій колір робить образ вишуканим, дозволяючи поєднувати джинси навіть із класичними піджаками чи складними топами в стилі бохо.

Паралельно з класикою на піку популярності тримаються джинси-підкови (barrel). Їхній характерний об’єм у стегнах, що плавно звужується донизу, створює футуристичний, але практичний силует.

Не менш важливе місце посіли розкльошені моделі (bootcut). Тканина акуратно облягає стегно і лише злегка розширюється від коліна, візуально витягуючи силует. Це ідеальний баланс між комфортом широких штанів та жіночністю завужених моделей, особливо у поєднанні зі взуттям на підборах.

Для тих, хто сумував за естетикою 90-х, 2026 рік повернув джинси-сигарети. Це лаконічні прямі штани, що закінчуються на рівні щиколотки, створюючи чітку вертикаль. Такий фасон є універсальним: він виглядає однаково доречно з усіма видами взуття. Вони не перетискають ногу, але тримають структуру, що робить їх ідеальними для активного міського дня.

Найбільш обговорюваною подією стало повернення завужених джинсів (skinny). Однак тепер вони підкреслюють фігуру, зберігаючи статус елегантної класики.

Ці джинси мають правильні пропорції, трохи вільного простору навколо гомілок і виготовляються з якісного деніму з мінімальним додаванням еластану.

Хоча синій колір залишається домінантним, сезон 2026 пропонує сміливо експериментувати з палітрою. Сірий денім став повноправною заміною чорному, легко інтегруючись у будь-який образ.

Проте справжніми зірками весняних колекцій стали неочевидні відтінки: ніжний пудрово-рожевий та пастельно-жовтий. Такий кольоровий денім додає свіжості та дозволяє подивитися на звичну тканину під іншим кутом.

Обирай не просто тренд, а якісну річ, яка пасує саме тобі, адже справжній стиль — це довговічність та впевненість у кожному кроці.

