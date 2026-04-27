Коли вийде 5 сезон Невколупного: все що відомо про продовження на сьогодні

Четвертий сезон культового анімаційного серіалу Невколупний (Invincible) на Amazon Prime Video завершився 22 квітня 2026 року — і одразу ж поставив глядачів перед болісним запитанням: коли ж вийде п’ятий? Читай в матеріалі, коли вийде 5 сезон Невколупного та що взагалі відомо про анонс дати продовження.

Коли вийде 5 сезон Невколупного: що відомо

Щодо продовження Невколупного — офіційного анонсу дати виходу наразі немає, але підстав для оптимізму достатньо. Серіал було поновлено на п’ятий сезон ще у 2025 році — майже за рік до прем’єри четвертого.

За словами Роберта Кіркмана — творця коміксів і продюсера шоу — виробництво вже ведеться певний час, адже на анімацію восьми епізодів Невколупного потрібно щонайменше три роки.

Аналітики та видання орієнтуються на усталену схему виходу сезонів. Між завершенням третього та прем’єрою четвертої частини минув рівно рік, тому за тією ж логікою п’ятий сезон можна очікувати у квітні 2027 року.

Важливим є й питання про загальну тривалість серіалу. Кожен сезон адаптує приблизно 20 випусків оригінального комікс-серіалу Роберта Кіркмана, і четвертий зупинився орієтовно на 78-му випуску з 144 наявних — тобто серіал десь на половині шляху.

Кіркман натякав на можливість дев’яти сезонів, хоча багато що залежатиме від апетиту Amazon до продовження проєкту.

Для українських глядачів Невколупний залишається одним із найочікуваніших анімаційних серіалів на стримінгу. Шоу здобуло широке визнання критиків завдяки анімації, акторській роботі з озвучення та сценарію — і було номіновано на дві премії Еммі та дві премії Annie Awards.

Четвертий сезон стартував 18 березня 2026 року з прем’єрою трьох епізодів одночасно, а потім нові серії виходили щотижня аж до фіналу. За підсумками, Невколупний посів першу сходинку у топ-10 Prime Video у США, випередивши навіть фінальні серії Хлопаків.

Фінал залишив фанатів у стані шоку. Марк Грейсон виявляється переграним Великим Регентом Трагом — і залишки Вілтрумської імперії тепер ховаються прямо на Землі. Це лише одна з безлічі проблем, з якими Марку та його союзникам доведеться мати справу далі.

