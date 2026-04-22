Прем’єра документального фільму про оборону Покровська та одного з наймолодших генералів України

Спеціальна кореспондентка Марія Малєвська провела один день із командиром 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України Євгеном Ласійчуком — одним із наймолодших генералів в українському війську, Героєм України. Результатом цього занурення став документальний фільм — Один день з командиром корпусу.

Знімальна група побувала в основному командному пункті 7 корпусу ДШВ, розташованому глибоко під землею, відвідала передові позиції в районі Покровська та Добропілля, центр безпілотних систем, центр об’єднаної вогневої підтримки, лабораторії з розробки та ремонту БПЛА, а також полігон, де новобранці проходять адаптацію.

Історія одного з наймолодших генералів у війську та стратегічне значення оборони Покровська

Саме 7 корпус відповідає за оборону Покровської агломерації — найважчого напрямку впродовж останніх півтора року. За словами генерала Ласійчука, підрозділи корпусу утримують північну околицю Покровська і Мирнограда.

Якщо противник вийде звідси далі на північ — у напрямку Добропілля — це може створити загрозу Слов’янсько-Краматорській агломерації. Разом з активністю на сіверському напрямку це здатне перетворитися на масштабні “кліщі”.

Проти українських військових тут діють три армії РФ — 51-а, 41-а та 6-а — із загальною чисельністю до 150 тисяч особового складу. За вісім місяців командування корпусом, за даними Ласійчука, знищено понад 20 тисяч військових противника та понад тисячу одиниць техніки.

У фільмі — розмова про технодесант і те, як 7 корпус будує власні R&D-центри, впроваджує штучний інтелект у ведення бойових дій, переходить на оптоволоконні дрони та роботизовані евакуаційні системи.

А також — про людей: мобілізованих, які не хотіли воювати, але вчаться; інструкторів, що повертаються із фронту навчати інших; і генерала, який стоїть під дощем вночі, щоб хоч трохи відпочити від війни.

