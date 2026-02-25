Серіал Підміна: дата виходу всіх серій в Україні

Телеканал СТБ спільно зі Starlight Production розпочали роботу над одним із найочікуваніших серіальних проєктів 2026 року — 16-серійною гостросюжетною мелодрамою Підміна.

Нова стрічка обіцяє стати головною подією осіннього телесезону, пропонуючи глядачам не просто класичну історію про кохання, а напружений психологічний трилер про зраду, втрату ідентичності та боротьбу за власне життя.

Головною інтригою проєкту став акторський склад: центральну роль виконує зірка українського екрана Антоніна Хижняк, якій доведеться втілити одразу двох кардинально різних за характером сестер-близнючок.

Серіал Підміна: дата виходу та сюжет

Вихід усіх 16 серій серіалу Підміна заплановано на осінь 2026 року. Проєкт покликаний не лише розважити глядача динамічним сюжетом, а й нагадати про важливість внутрішньої сили у протистоянні найважчим життєвим викликам.

Виробництво триває у декількох локаціях, щоб максимально передати контраст між стабільним життям у Києві та небезпечними пригодами головної героїні за межами країни.

У центрі історії — Катерина, успішна архітекторка та керівниця власного дизайн-бюро. Її життя виглядає ідеальним: блискуча кар’єра, стабільна родина та чіткі плани на майбутнє. Проте все руйнується після одного дзвінка з минулого.

Сестра Ірина, з якою Катя не спілкувалася багато років, просить про допомогу. Вирушивши за кордон до родички, Катерина потрапляє у майстерно розставлену пастку. Вона опиняється у чужій країні без грошей, документів та засобів зв’язку.

Тим часом у Києві місце Катерини займає інша жінка, зовні ідентична їй, але з абсолютно протилежними цінностями та намірами. Поки “підміна” руйнує все, що Катя будувала роками, справжня героїня має знайти спосіб повернутися додому та довести, хто вона насправді.

Творці серіалу Підміна наголошують, що Катерина не буде жертвою, яка чекає на порятунок — це історія про сильну жінку, яка бере долю у власні руки.

Окрім Антоніни Хижняк, ключові чоловічі образи втілять Влад Нікітюк та Олег Загородній. Також у серіалі залучені відомі актори: Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь та Наталія Доля.

