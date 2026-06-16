Парк ліхтарів в Одесі: ціни та як потрапити на виставку

12 червня свої двері відкрив унікальний простір для всієї родини — виставка Парк ліхтарів в Одесі. Це не просто ілюмінація, а справжній портал у магічний світ, де на кожному кроці оживають казки, панують ельфи, феї та міфічні дракони.

Виставка Парк ліхтарів в Одесі: що показують

Організатори підготували понад 30 тематичних зон. Тільки уяви: гігантські світлові фігури, деякі з яких сягають 7 метрів у висоту! Усі вони кропітко створені вручну з натурального шовку та підсвічені за допомогою 50 тисяч LED-ламп.

Гості зможуть прогулятися загадковим “Лісом казкових фей та ельфів”, зробити романтичні фото у “Тунелі закоханих”, познайомитися з “Магічними котами” та побачити величного “Золотого дракона”. До речі, інсталяції абсолютно екологічні та працюють в енергозберігаючому режимі.

Крім самої виставки, на локації є чим зайнятися: працюють фудкорти, атракціони для дітей, інтерактивні розваги та зручні зони для відпочинку.

Де знаходиться локація та як туди потрапити

Якщо ти плануєш візит і шукаєш, де розташована ця краса, запам’ятовуй: казка розгорнулася просто неба у відомому всім містянам місці. Знайти парк ліхтарів в Преображенському парку в Одесі дуже легко — світлове сяйво та чарівна атмосфера самі приведуть вас до головного входу.

Отримати перепустку у світ магії максимально просто: ви можете приїхати безпосередньо до парку та придбати квиток у касі на місці, або ж зробити це заздалегідь онлайн на офіційному сайті організаторів.

Графік: парк ліхтарів в Одесі як працює та скільки триватиме

Оскільки головна магія розкривається саме у темну пору доби, локація має вечірній графік. Отже, парк ліхтарів в Одесі як працює: двері у світ ілюмінацій відкриті щодня з 20:30 до 23:00.

Особливу увагу варто звернути на вихідні (п’ятницю, суботу, неділю) та свята. У цей час атмосферу доповнюватимуть неймовірні світлові та фаєр-шоу, а також виступи аніматорів.

Якщо ти хвилюється, що не встигнеш відвідати локацію цього літа, маємо гарну новину. На запитання, парк ліхтарів в Одесі скільки триватиме виставка, організатори відповідають масштабно: проєкт працюватиме довго — аж до 9 серпня 2026 року! Часу вистачить усім, щоб неодноразово повернутися за позитивними емоціями.

Скільки коштує вхідний квиток в парк ліхтарів в Одесі

Щоб спланувати бюджет на відпочинок, варто заздалегідь дізнатися про парк ліхтарів в Одесі: вхід та ціни. Вартість залежить від дня тижня, адже у вихідні на гостей чекає додаткова шоу-програма.

У будні дні (без шоу-програми):

Дорослий квиток — 250 грн;

Дитячий квиток (від 3 до 12 років) — 200 грн.

П’ятниця – неділя та святкові дні (з шоу-програмою):

Дорослий квиток — 350 грн;

Дитячий квиток (від 3 до 12 років) — 250 грн.

Малюки до 3-х років, а також люди з інвалідністю I та II груп можуть відвідувати виставку абсолютно безкоштовно у будь-який день.

Крім того, організатори анонсують проведення спеціального соціального дня. Тоді вхід буде вільним для дітей-сиріт, учасників бойових дій, їхніх дітей та родин загиблих захисників (точну дату повідомлять додатково в анонсах).

Фото: Парк Ліхтарів.

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