Голі помідори: ідеальний рецепт пікантної закуски

Рецептів з томатами існує неймовірна кількість і якщо тобі здається, що ти вже спробувала все, що тільки могла, радимо звернути увагу на рецепт голих помідор. Інгредієнтів в ньому мінімум, а от неймовірного смаку та запаху буде багато.

Читай, як приготувати голі мариновані помідори — у нашому матеріалі.

Голі помідори: простий рецепт

Щоб приготувати смачні мариновані помідори без шкірки, обирай тверді плоди, які ще не встигли перезріти.

Головні інгредієнти у цьому рецепті — помідори, болгарський перець, часник та твоя улюблена зелень (селера, петрушка, кріп тощо).

Заздалегідь підготуй зручну ємність, у якій маринуватимеш томати. Це може бути дерев’яне відерце, каструля, банка або відповідна пластикова тара.

Інгредієнти та підготовка

Помідори (облий окропом і після цього зніми шкірку) — 1 кг

Перець болгарський (наріж на середні шматочки) — 1 шт

Часник (наріж навпіл) — 5 зубчиків

Зелень (зріж нижню частину і трошки пожмакай листочки) — на смак

Вода — 1 л

Цукор — 5 ст.л.

Сіль — 2 ст.л.

Оцет 9% — 3 ст.л.

Гвоздика — 2 штуки

Лавровий лист — 3 штуки

Перець духмяний — 4 штуки

Спосіб приготування маринованих помідорів без шкірки

Постав воду на вогонь, додай сіль та цукор, оцет та усі спеції. Доведи маринад до кипіння і одразу вимкни після цього, охолоди до теплого стану. У ємність склади очищені від шкірки помідори, часник, перець та зелень. Залий овочі теплим маринадом та накрий ємність. Залиш при кімнатній температурі на добу — для маленьких томатів, дві-три доби — для великих томатів.

Голі помідори за цим рецептом мають вийти у тебе ніжними та пікантними. Вони чудово підійдуть до м’ясних страв, наприклад, шашлику, буженини або запеченої птиці чи свинини. Також ці мариновані помідорки смакуватимуть з картопляним пюре, гречкою або макаронами. Крім того, їх можна використати у якості закуски, поклавши на бутерброд із м’ясною нарізкою.

Смачного!

Раніше ми писали про аджику з помідорів на зиму: смачний рецепт страви з гостринкою від Євгена Клопотенка.

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