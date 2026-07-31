Голі помідори: ідеальний рецепт пікантної закуски

Рецептів з томатами існує неймовірна кількість і якщо тобі здається, що ти вже спробувала все, що тільки могла, радимо звернути увагу на рецепт голих помідор. Інгредієнтів в ньому мінімум, а от неймовірного смаку та запаху буде багато.
Читай, як приготувати голі мариновані помідори — у нашому матеріалі.
Голі помідори: простий рецепт
Щоб приготувати смачні мариновані помідори без шкірки, обирай тверді плоди, які ще не встигли перезріти.
Головні інгредієнти у цьому рецепті — помідори, болгарський перець, часник та твоя улюблена зелень (селера, петрушка, кріп тощо).
Заздалегідь підготуй зручну ємність, у якій маринуватимеш томати. Це може бути дерев’яне відерце, каструля, банка або відповідна пластикова тара.
Інгредієнти та підготовка
- Помідори (облий окропом і після цього зніми шкірку) — 1 кг
- Перець болгарський (наріж на середні шматочки) — 1 шт
- Часник (наріж навпіл) — 5 зубчиків
- Зелень (зріж нижню частину і трошки пожмакай листочки) — на смак
- Вода — 1 л
- Цукор — 5 ст.л.
- Сіль — 2 ст.л.
- Оцет 9% — 3 ст.л.
- Гвоздика — 2 штуки
- Лавровий лист — 3 штуки
- Перець духмяний — 4 штуки
Спосіб приготування маринованих помідорів без шкірки
- Постав воду на вогонь, додай сіль та цукор, оцет та усі спеції.
- Доведи маринад до кипіння і одразу вимкни після цього, охолоди до теплого стану.
- У ємність склади очищені від шкірки помідори, часник, перець та зелень.
- Залий овочі теплим маринадом та накрий ємність.
- Залиш при кімнатній температурі на добу — для маленьких томатів, дві-три доби — для великих томатів.
Голі помідори за цим рецептом мають вийти у тебе ніжними та пікантними. Вони чудово підійдуть до м’ясних страв, наприклад, шашлику, буженини або запеченої птиці чи свинини. Також ці мариновані помідорки смакуватимуть з картопляним пюре, гречкою або макаронами. Крім того, їх можна використати у якості закуски, поклавши на бутерброд із м’ясною нарізкою.
Смачного!
Раніше ми писали про аджику з помідорів на зиму: смачний рецепт страви з гостринкою від Євгена Клопотенка.
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