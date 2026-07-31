Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: довіряй інтуїції та дозволь собі відпочити по-справжньому

Вихідні 1–2 серпня 2026 року обіцяють бути яскравими та контрастними.

У суботу Венера переходить у знак Діви, спонукаючи нас навести лад у фінансах, стосунках та повсякденних справах. Час для практичної турботи про близьких. А вже в неділю Марс входить у Близнюки, вмикаючи комфортний режим для спілкування, нових ідей та швидких рішень. Твій мозок працюватиме на максимумі.

Водночас Місяць у Рибах додасть цим вихідним дрібку магії, чутливості та глибокої інтуїції. Спілкуйся, надихайся, але не забувай виділити час для якісного відпочинку й відновлення.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Вихідні принесуть тобі справжній вибух спілкування та нових вражень! Настрій буде піднесеним, а голова сповниться крутими задумами. Робочі питання краще відкласти, але якщо плануєш власну справу — з’являться цінні ідеї. У фінансах можливі приємні витрати на відпочинок чи хобі. А в стосунках на тебе чекають драйвові поїздки, флірт і незабутній вечір із коханою людиною.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

На тебе чекають дуже затишні й комфортні дні. Внутрішній стан порадує гармонією та спокоєм. На робочому фронті можна сміливо натиснути на паузу й відновлювати сили. Грошова ситуація спонукає навести лад у бюджетах або зробити корисну покупку для дому. У коханні запанує абсолютне взаєморозуміння — приготуйте щось смачне разом та просто насолоджуйтеся моментом!

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ти опинишся в самому центрі подій! Твоя енергія вируватиме, а харизма буде на висоті. Якщо випаде нагода закрити якісь побутові чи робочі дрібниці — впораєшся жартома. Гаманець потішить приємними фінансовими новинами чи несподіваними подарунками. В особистому житті витає легкість і романтичний азарт. Сміливо влаштовуй вечірки й ділися своїм позитивом зі світом.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

День шепоче про необхідність уповільнити біг і прислухатися до себе. Емоційне тло буде м’яким і глибоким. Робочі думки викинь із голови — дай собі час для повноцінного перезавантаження. У фінансах утримайся від імпульсивних покупів, краще збережи ресурси. У стосунках настане час для щирих обіймів та розмов по душах. Вечір біля води або в колі рідних поверне тобі сили.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ці вихідні створені для яскравих зустрічей і дружніх посиденьок! Твій настрій буде максимально святовим. У професійному плані з’являться цікаві задуми на майбутнє, які варто занотувати. Фінанси дозволять порадувати себе розвагами чи приємними шопінг-спринтами. А у коханні на тебе чекають пристрасні зізнання, сюрпризи та море уваги від протилежної статі. Сяй на повну!

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Твоя привабливість і практичний розум працюватимуть на максимум. Настрій буде зібраним і водночас легким. Попри вихідні, ти можеш ефектно закласти фундамент для майбутніх кар’єрних успіхів. Фінансова картина виглядає дуже надійно, можливі вигідні пропозиції. У коханні прояви турботу про деталі — партнер дуже оцінить твої конкретні вчинки та тепло.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

На тебе чекає ковток свіжого повітря та нових емоцій! Настрій піднесений, жадоба до пригод кличе в дорогу. Відклади всі робочі турботи й вирушай за місто або прогуляйся новими місцями. У фінансах усе стабільно, тому можна витратитися на емоції та враження. У стосунках запанує романтичний підйом — влаштуй для другої половинки справжнє побачення вашої мрії!

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Вихідні принесуть глибокі емоції та сильний внутрішній драйв. Енергія буде вирувати, головне — спрямувати її в позитивне русло. Забудь про робочу метушню й присвяти час особистому трансформаційному відпочинку. У грошових питаннях вдало минуть розрахунки чи планування інвестицій. У коханні пануватиме справжня пристрасть і магія, тож готуйся до незабутніх моментів!

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Твій оптимізм заряджатиме всіх довкола! Настрій чудовий, хочеться спілкування та руху. На роботі все зачекає, зараз головне — відновити внутрішній ресурс. Фінансова ситуація дозволить легко витрачати гроші на відпочинок. У стосунках це ідеальний час для зміцнення зв’язку: спілкуйся, фліртуй і даруй радість. Якщо ти в пошуку — є шанс зустріти дуже цікаву людину!

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

На тебе чекають продуктивні та спокійні дні, які принесуть відчуття виконаного обов’язку. Емоційний стан дуже стабільний. Це гарний час, щоб навести лад у домівці чи зайнятися своїм здоров’ям. У грошових справах на тебе чекають приємні новини або довгоочікуваний прибуток. У стосунках цінуватимуться турбота й затишок. Щирі розмови вдома допоможуть відчути справжнє щастя.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Це буде справжній феєрверк креативу та веселощів! Твій настрій легкий і грайливий. Забудь про будь-які робочі дедлайни — присвяти час творчості та розвагам. Грошові справи порадують можливістю витратити ресурси на приємні спогади. А в особистому житті на тебе чекають романтичні несподіванки, яскраві емоції та море флірту. Будь відкритим для нових пригод.

Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Внутрішній спокій стане твоїми головним супутником. Емоційне тло неймовірно гармонійне. Залиш усі професійні клопоти за дверима й присвяти час сімейному гніздечку. Фінансова ситуація стабільна й спокійна. У коханні на тебе чекає атмосфера повної довіри, ніжності та глибокого розуміння. Проведений із близькими час заповнить тебе світлом.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.

Джерело: Yourtango

А ще дізнайся Водні знаки зодіаку: як знайти підхід до Рака, Скорпіона та Риб.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!