Гороскоп на серпень 2026: твори сміливо, кохай пристрасно та без жалю відпускай минуле

Серпень обіцяє бути насиченим подіями! З 6-го числа Венера повертається додому в Терези — це ідеальний час для романтики, весіль, оновлення гардероба чи дизайну оселі.

З 9-го Меркурій у Леві запалить творче натхнення, але вже з 11-го Марс у Раку розгойдає емоції: не піддавайся драмам, а краще спрямуй цю палку енергію в ремонт або прибирання двору.

Сонячне затемнення в Леві 12-го числа принесе несподівані новини та спалахи осяяння, тож не поспішай з рішеннями.

З 22-го Сонце й Меркурій у Діві вмикають режим порядку, аналізу та генерального прибирання.

А фінальним акордом стане емоційне Місячне затемнення в Рибах 28-го: відпускай минуле, пливи за течією та дай собі час на відпочинок.

Гороскоп на серпень 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)

Творчість процвітає завдяки Сонцю й Юпітеру в Леві. Прикрашай дім чи займайся мистецтвом. Венера з 6-го числа гармонізує стосунки, а Меркурій допоможе висловити почуття. Марс із 11-го випробовуватиме сімейні зв’язки — тримай особисті межі. Сонячне затемнення 12-го — найкращий день для кохання, розваг чи зачаття. 17-го уникай ілюзій. З 22-го Сонце й Меркурій спонукають очолити процеси на роботі. Місячне затемнення 28-го ідеальне для тихого відпочинку на самоті.

Гороскоп на серпень 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

Сонце й Меркурій у домашньому секторі принесуть метушню, гостей та радісні новини. Венера з 6-го числа допоможе оновити здорові звички, а Марс із 11-го додасть динаміки й спонтанних поїздок. Сонячне затемнення 12-го — ідеальний день для початку ремонту чи покращення оселі. 17-го настав час для романтичної подорожі чи «другого медового місяця». З 22-го починається сприятливий період для кохання — будь сміливішим. На Місячне затемнення 28-го влаштуй вечірку з друзями.

Гороскоп на серпень 2026 року: Близнюки (21 травня – 21 червня)

Серпень сповнений розваг і спілкування. З 6-го числа Венера сприятиме романтиці, весіллям та новим знайомствам. Меркурій із 9-го закликає до спонтанних подорожей, а Марс із 11-го покращить фінанси, хоч і додасть роботи. Сонячне затемнення 12-го ідеально підходить для зустрічей із сусідами чи нових знайомств. З 22-го приділи увагу затишку в оселі та саду. Місячне затемнення 28-го може принести зміну посади або завершення поточного проєкту, відкривши двері для нових перспектив.

Гороскоп на серпень 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)

Фінансовий стан покращується завдяки Сонцю й Юпітеру, проте контролюй витрати на дім. Марс у твоєму знаку з 11-го числа дасть потужний приплив енергії до кінця вересня. Сонячне затемнення 12-го — чудовий момент для запуску прибуткового підробітку. Останній тиждень місяця, починаючи з 22-го, чудово підходить для коротких поїздок і відпочинку на природі. А Місячне затемнення 28-го стане ідеальним часом для тривалої сімейної відпустки або круїзу, що допоможе згуртувати близьких.

Гороскоп на серпень 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твій сезон у розпалі: Сонце у твоєму знаку дарує сяйво та впевненість. Венера з 6-го числа принесе флірт, а Меркурій із 9-го допоможе підбирати влучні слова. Марс із 11-го залучить до секретних або дослідницьких проєктів. Сонячне затемнення 12-го — найкращий час для оновлення стилю чи зачіски. З 22-го числа Сонце й Меркурій покращать фінансові перспективи та сприятимуть підвищенню доходу. Місячне затемнення 28-го пролиє світло на бюджет і допоможе усунути фінансові прогалини.

Гороскоп на серпень 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Перші три тижні принесуть потребу в тиші, відпочинку та медитації. З 6-го числа Венера активує грошову зону, полегшуючи залучення ресурсів. Марс із 11-го додасть соціальної активності, але 12-го числа, під час Сонячного затемнення, обов’язково приділи час лише собі. Твій зоряний час настане з 22-го серпня, коли Сонце й Меркурій увійдуть у твій знак. Ти опинишся в центрі уваги. Місячне затемнення 28-го — найкращий момент, щоб розірвати токсичні зв’язки та закрити судові справи.

Гороскоп на серпень 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Початок серпня принесе насичене соціальне життя. З 6-го числа Венера у твоєму знаку посилить чарівність, а Меркурій зробить тебе душею компанії. Натомість Марс із 11-го вимагатиме активної праці задля кар’єрних цілей. Сонячне затемнення 12-го — найкращий час для глибоких розмов і зустрічей із однодумцями. З 22-го числа настане період для відновлення сил у приватній обстановці. Місячне затемнення 28-го допоможе позбутися шкідливих звичок і увійти у вересень із гармонією в душі.

Гороскоп на серпень 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Чудовий місяць для кар’єри: Сонце й Меркурій відкривають шляхи до лідерства. Венера з 6-го числа закликає до самодогляду та релаксу. З 11-го Марс принесе жагу до далеких подорожей — тримай паспорт напоготові. Сонячне затемнення 12-го — найкращий день для зміни роботи або подачі заявки на підвищення. З 22-го серпня починається період активного соціального життя, свят і вечірок. А під час Місячного затемнення 28-го влаштуй незабутній романтичний вечір із партнером.

Гороскоп на серпень 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Перші три тижні місяця ідеальні для подорожей і пригод у колі друзів. Марс із 11-го числа допоможе знайти потрібні кошти, а Сонячне затемнення 12-го — найкращий день для старту світового туру чи круїзу. З 22-го серпня фокус зміститься на кар’єру, де ти успішно візьмеш лідерство. Місячне затемнення 28-го підходить для завершення ремонту вдома. 31-го числа гармонія Юпітера й Сатурна створить рідкісні умови для вагомого кар’єрного стрибка та фінансового успіху.

Гороскоп на серпень 2026 року: Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Серпень вирішальний для фінансів. Сонце, Юпітер та Меркурій підсилюють доходи, а Венера сприяє вигідним кар’єрним пропозиціям. Звернися до фінансового консультанта 9-го числа. Сонячне затемнення 12-го принесе несподіваний прибуток, повернення податків або полегшення боргів. З 22-го числа з’явиться спокуса витратити гроші на мандрівки, але під час Місячного затемнення 28-го краще обрати бюджетний відпочинок поблизу дому, зберігши заощадження для майбутньої безпеки.

Гороскоп на серпень 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Місяць сприяє зміцненню стосунків і щирим розмовам. Венера з 6-го числа обіцяє романтичні поїздки, а Марс із 11-го стрімко підвищить продуктивність на роботі. Сонячне затемнення 12-го — ідеальний час для пошуку нового кохання. З 22-го серпня Сонце й Меркурій змусять приділити увагу податкам, бюджету та спільним ресурсам. Місячне затемнення 28-го принесе фінансовий прорив, виплату за проєкт або вигідну зміну доходу, забезпечуючи впевненість восени.

Гороскоп на серпень 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)

Потужний місяць для професійного зростання. Сонце, Юпітер і Меркурій відкривають можливості для підвищення або зміни роботи, а Сонячне затемнення 12-го принесе дуже вигідні пропозиції. У приватній сфері Венера з 6-го та Марс із 11-го додадуть пристрасті, близькості й нових знайомств. З 22-го серпня Сонце й Меркурій активують сектор партнерства. Під час Місячного затемнення 28-го відкрито заяви про свої потреби, щоб сформувати здорову та міцну динаміку у взаєминах.

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Джерело: Аlmanac.com.

А ще поцікався, що кажуть астрологи про вогняні знаки зодіаку, чим особливі їхні характери та які вони в роботі. навчанні та стосунках.

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