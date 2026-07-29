Для тебе Новини

РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук: у чому його звинувачують

Марина Слизовська 29 Липня 2026, 18:30 2 хв.
Павла Дурова оголосили в розшук

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь