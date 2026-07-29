РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук: у чому його звинувачують

У Росії звинуватили засновника месенджеру Telegram Павла Дурова у сприянні терористичній діяльності. Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) оголошує його у міжнародний розшук.

Про це повідомляє сьогодні, 29 липня, інформагентство Reuters.

РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук: що відомо

Створений Павлом Дуровим популярний месенджер Telegram порівнюють із “віртуальним полем бою” в російсько-українській війні, адже ним послуговуються чиновники, військові та впливові блогери.

Так, ФСБ та Слідчий комітет РФ заявляють, що чат-бот у Telegram під назвою Дайвінчик/Лео використовували українські спецслужби, щоб завербувати молодих росіян для “диверсійних та терористичних операцій”.

Повідомляється, що розслідування проти Дурова та Telegram було тривалим. У ФСБ РФ стверджують, що за останній рік заарештовано майже 50 росіян 12-22 років, яких завербували через месенджер для “нападів на правоохоронців або підпалу об’єктів транспортної, енергетичної, комунікаційної чи фінансової інфраструктури”.

Ще раніше росіянам фактично обмежили сервіс задля припинення доступу до іноземних платформ та контролю над мережею Інтернет. Зараз росіяни мають доступ до Telegram за допомогою VPN, однак держоргани РФ продовжують і далі публікувати свої повідомлення у цьому застосунку.

Раніше ми повідомляли, що СБУ та МВС наполягають на посиленні контролю над Telegram в Україні. Близько 50% усіх випадків вербування українців для вчинення терактів відбувається саме через цю платформу.

Фото: Pavel Durov/Telegram

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!