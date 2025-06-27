Людина-павук 4 — дата виходу фільму, який обіцяє нам небачену подорож

Кіноманам та поціновувачам Marvel приготуватися: у 2026 році можемо чекати на вихід фільму Людина-павук 4!

Вже відома повна назва фільму, дата виходу фільму та акторський склад. Детальніше про нового Людину-павука 4, читай далі у матеріалі.

Людина-павук 2026: дата виходу

Marvel офіційно заявив про дату виходу нового фільму про Спайдермена, повна назва звучатиме: Людина-павук: Абсолютно новий день.

Майбутній художній фільм Дестіна Креттона з Томом Холландом у головній ролі стане 40 фільмом Кінематографічного всесвіту Marvel та четвертим у серії фільмів про Людину-павука.

Людина-павук 4 побачить великі екрани 31 липня 2026 року.

Режисер фільму під час CinemaCon заявив, що фільм стане подорожжю, яку ми насправді не бачили раніше.

Людина-павук 4: трейлер

Назва фільму Людина-павук: Абсолютно новий день є відсиланням до сюжету ще 2008 року, коли всі забули, хто такий Людина-павук. Вона також стала крапкою у шлюбі Пітера Паркера та Мері-Джейн.

Людина-павук 4: актори

Вже частково відомий акторський склад нового Людини-павука. Окрім Тома Холланда, це:

Седі Сінк — невідома роль;

Марк Раффало — Брюс Беннер/Халк;

Ліза Колон-Заяс — невідома роль.

Виробництво четвертного Людини-павука відбуватиметься з червня по жовтень 2025 року.

А коли чекати на інші нові фільми від Marvel, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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