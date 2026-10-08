Король Талси 4 сезон: дата виходу серій та подробиці сюжету

Четвертий сезон кримінального серіалу Король Талси із Сильвестром Сталлоне вже зовсім близько. Після напружених подій попередньої частини Дуайту Манфреді знову доведеться боротися за свою імперію, але цього разу ставки для нього будуть ще вищими.

Коли чекати продовження, хто повернеться до акторського складу та що відомо про сюжет нових епізодів — розповідаємо в матеріалі Вікон.

Король Талси 4 сезон: дата виходу серій

Прем’єра нового епізоду відбудеться 16 жовтня 2026 року на стримінговому сервісі Paramount+. Надалі серії виходитимуть по одній щоп’ятниці.

Загалом у 4 сезоні Короля Талси буде 10 епізодів. Якщо графік не зміниться, фінальна серія вийде 18 грудня.

Орієнтовний графік такий:

16 жовтня — 1 серія;

23 жовтня — 2 серія;

30 жовтня — 3 серія;

6 листопада — 4 серія;

13 листопада — 5 серія;

20 листопада — 6 серія;

27 листопада — 7 серія;

4 грудня — 8 серія;

11 грудня — 9 серія;

18 грудня — 10 серія, фінал сезону.

Перші епізоди вже отримали назви. Зокрема, прем’єрна серія має назву W.W.D.D., друга — Blind Rooster, а третя — Cease & Desist.

Що відомо про 4 сезон серіалу Король Талси

До головної ролі повертається Сильвестр Сталлоне, який знову зіграє Дуайта Генерала Манфреді. Його герой після 25 років за ґратами опинився в Талсі та поступово почав створювати там власну кримінальну імперію.

У продовженні також з’являться знайомі глядачам актори:

Мартін Старр — Боді;

Джей Вілл — Тайсон;

Вінсент Піацца — Вінс Антонaччі;

Аннабелла Шиорра — Джоан;

Кріс Кальдовіно — Гуді;

Маккенна Квіґлі Гаррінґтон — Ґрейс;

Ґаррет Гедлунд — Мітч;

Френк Ґрілло;

Кевін Поллак;

Ніл Макдонаф;

Дана Ділейні;

Ґретхен Мол.

Помітним новим обличчям стане Ґретхен Мол. Акторка зіграє Аманду Кларк — політикиню, яка може суттєво ускладнити життя Манфреді.

Не менш захопливим стане сюжет серіалу 4 сезону серіалу Король Талси. Після подій третього сезону Дуайт не збирається відмовлятися від того, що створював роками. Тепер він хоче не лише зберегти свою імперію, а й поступово перевести її в легальне русло та захистити людей зі своєї команди.

Проте зробити це буде непросто. На героя чекають нові суперники, корумповані політики та інші небезпечні противники. Крім того, особиста втрата змусить Манфреді діяти жорсткіше.

Творці обіцяють повернути героя до його старих вуличних методів. Досвід, який Дуайт отримав у Нью-Йорку, знову стане йому в пригоді, адже Талса перетвориться на головне поле його боротьби.

Для Манфреді це вже не просто місто, де він намагався почати нове життя. Тепер йому доведеться відстоювати тут усе, що вдалося побудувати.

Король Талси 4 сезон: трейлер

Офіційний трейлер нового сезону вже вийшов. У ньому Дуайт знову постає перед серйозними противниками, а його плани щодо легалізації бізнесу швидко стикаються з новими проблемами.

Трейлер також показує, що спокійного життя у Манфреді не буде: старі кримінальні інстинкти доведеться діставати знову, а його команда опиниться під ударом.

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