Король Талсы 4 сезон: дата выхода серий и подробности сюжета

Четвертый сезон криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне уже совсем близко. После напряженных событий предыдущей части Дуайту Манфреди снова придется бороться за свою империю, но на этот раз ставки для него будут еще выше.

Когда ждать продолжение, кто вернется в актерский состав и что известно о сюжете новых эпизодов — рассказываем в материале Вікон.

Король Талсы 4 сезон: дата выхода серий

Премьера нового эпизода состоится 16 октября 2026 года на стриминговом сервисе Paramount+. В дальнейшем серии будут выходить по одной каждую пятницу.

Всего в 4 сезоне Короля Талсы будет 10 эпизодов. Если график не изменится, финальная серия выйдет 18 декабря.

Ориентировочный график такой:

16 октября — 1 серия;

23 октября — 2 серия;

30 октября — 3 серия;

6 ноября — 4 серия;

13 ноября — 5 серия;

20 ноября — 6 серия;

27 ноября — 7 серия;

4 декабря — 8 серия;

11 декабря — 9 серия;

18 декабря — 10 серия, финал сезона.

Первые эпизоды уже получили названия. В частности, премьерная серия называется W.W.D.D., вторая — Blind Rooster, а третья — Cease & Desist.

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Что известно о 4 сезоне сериала Король Талсы

К главной роли возвращается Сильвестр Сталлоне, который снова сыграет Дуайта Генерала Манфреди. Его герой после 25 лет за решеткой оказался в Талсе и постепенно начал создавать там собственную криминальную империю.

В продолжении также появятся знакомые зрителям актеры:

Мартин Старр — Боди;

Джей Уилл — Тайсон;

Винсент Пьяцца — Винс Антоначчи;

Аннабелла Шиорра — Джоан;

Крис Кальдови́но — Гуди;

Маккенна Куигли Харрингтон — Грейс;

Гаррет Хедлунд — Митч;

Фрэнк Грилло;

Кевин Поллак;

Нил Макдонаф;

Дана Дилейни;

Гретхен Мол.

Заметным новым лицом станет Гретхен Мол. Актриса сыграет Аманду Кларк — политика, которая может существенно усложнить жизнь Манфреди.

Не менее захватывающим станет сюжет сериала 4 сезона сериала «Король Талсы». После событий третьего сезона Дуайт не собирается отказываться от того, что создавал годами. Теперь он хочет не только сохранить свою империю, но и постепенно перевести ее в легальное русло и защитить людей из своей команды.

Однако сделать это будет непросто. Героя ждут новые соперники, коррумпированные политики и другие опасные противники. Кроме того, личная потеря заставит Манфреди действовать жестче.

Создатели обещают вернуть героя к его старым уличным методам. Опыт, который Дуайт получил в Нью-Йорке, снова пригодится ему, ведь Талса превратится в главное поле его борьбы.

Для Манфреди это уже не просто город, где он пытался начать новую жизнь. Теперь ему придется отстаивать здесь все, что удалось построить.

Король Талсы 4 сезон: трейлер

Официальный трейлер нового сезона уже вышел. В нем Дуайт снова предстает перед серьезными противниками, а его планы по легализации бизнеса быстро сталкиваются с новыми проблемами.

Трейлер также показывает, что спокойной жизни у Манфреди не будет: старые криминальные инстинкты придется доставать снова, а его команда окажется под ударом.

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