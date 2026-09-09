Укрытие 4 сезон: когда выйдет финальная часть сериала-антиутопии

На прошлой неделе вышел финальный эпизод третьего сезона антиутопии Укрытие (Silo), в котором поклонники сериала наконец-то узнали, кто же руководит всеми бункерами и контролирует соблюдение правил основателей. Тем временем платформа Apple TV, на которой выходит сериал, уже сообщила официальную дату премьеры четвертого сезона, который завершит эту мрачную историю.

Рассказываем, когда выйдет Укрытие 4 сезон и чего ждать от продолжения сериала.

Укрытие 4 сезон: дата выхода сериала

Дата выхода Укрытия 4 сезон на Apple TV — 9 июля 2027 года.

Apple TV не только объявила дату премьеры продолжения Silo, но и опубликовала двухминутный sneak peek (анонс) последнего сезона. Если ты еще не досмотрел/а третью часть, тогда не советуем смотреть sneak peek, поскольку он содержит спойлеры.

Антиутопический сериал Silo вышел на экраны в 2023 году. Телешоу основано на популярной трилогии американского писателя Хью Хауи (романы Иллюзия, Смена, Пыль).

В третьем сезоне зрители наконец-то узнали, кто и почему создал в прошлом сеть огромных подземных бункеров и заселил туда тысячи людей. А главная героиня Джульетта Николс (в исполнении Ребекки Фергюсон) вместе со своими друзьями оказалась перед новой опасной угрозой, решение которой зависит от их действий.

В четвертом сезоне мрачная антиутопическая история наконец-то получит развязку. Сможет ли Джульетта и еще десятки тысяч жителей всей сети бункеров выбороть свое право на лучшее будущее, узнаем уже через год.

Предыдущие сезоны Silo официально можно посмотреть на платформе Apple TV.

Главные роли в сериале исполняют: Ребекка Фергюсон в роли инженера Джульетты Николс, Тим Роббинс в роли руководителя IT-отдела Бернарда Холланда, Common в роли руководителя службы безопасности Роберта Симса, Александрия Райли в роли жены Роберта Камиллы Симс и другие.

Шоуранером Silo является канадский сценарист кино и телевидения Грэм Йост.

На кинематографическом портале IMDb сериал Укрытие имеет высокий рейтинг от зрителей – 8.1/10 на основе 237 тыс. оценок.

Ранее мы уже подробно рассказывали о сюжете сериала Укрытие.

Фото: скриншот c YouTube

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