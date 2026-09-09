Таємниця бункера 4 сезон: коли вийде фінальна частина серіалу-антиутопії

Минулого тижня вийшов фінальний епізод третього сезону антиутопії Таємниця бункера (Silo), у якому поціновувачі серіалу нарешті дізналися, хто ж керує усіма бункерами та контролює дотримання правил засновників. Тим часом платформа Apple TV, на якій виходить серіал, вже повідомила офіційну дату прем’єри четвертого сезону, який завершить цю похмуру історію.

Розповідаємо, коли вийде Таємниця бункера 4 сезон і чого чекати від продовження серіалу.

Таємниця бункера 4 сезон: дата виходу серіалу

Дата виходу Таємниці бункера 4 сезон на Apple TV — 9 липня 2027 року.

Apple TV не лише оголосила дату прем’єри продовження Silo, а ще й опублікувала двохвилинний sneak peek (анонс) останнього сезону. Якщо ти ще не додивився/лася третю частину, тоді не радимо переглядати sneak peek, оскільки він містить спойлери.

Антиутопічний серіал Silo вийшов на екрани у 2023 році. Телешоу засновано на популярній трилогії американського письменника Г’ю Хоуї (романи Вовна, Зміна, Пил).

У третьому сезоні глядачі нарешті дізналися, хто і чому створив у минулому мережу величезних підземних бункерів і заселив туди тисячі людей. А головна героїня Джульєтт Ніколс (у виконанні Ребекки Фергюсон) разом зі своїми друзями опинилася перед новою небезпечною загрозою, вирішення якої залежить від їхніх дій.

У четвертому сезоні похмура антиутопічна історія нарешті отримає розв’язку. Чи зможе Джульєтт і ще десятки тисяч жителів усієї мережі бункерів вибороти своє право на краще майбутнє, дізнаємося вже через рік.

Попередні сезони Silo офіційно можна подивитися на платформі Apple TV з українськими субтитрами.

Головні ролі в серіалі виконують: Ребекка Фергюсон у ролі інженерки Джульєтти Ніколс, Тім Роббінс у ролі керівника ІТ-відділу Бернарда Голланда, Common у ролі керівника служби безпеки Роберта Сімса, Александрія Райлі у ролі дружини Роберта Камілли Сімс та інші.

Шоуранером Silo є канадський сценарист кіно та телебачення Ґрем Йост.

На кінематографічному порталі IMDb серіал Таємниця бункера має високий рейтинг від глядачів — 8.1/10 на основі 237 тис. оцінок.

Раніше ми вже детально розповідали про сюжет серіалу Таємниця бункера.

Фото: скриншот з YouTube

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