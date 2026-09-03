ДВРЗ проти шпигуна: прем’єра детективу відбудеться 7 вересня на ICTV2

Осінь на телеканалі ICTV2 починається з нових історій — серіал ДВРЗ проти шпигуна розповість про пригоди дільничних Сергія Бондаря і Петра Дзюби. Прем’єра детективу, який складається із 4 серій, відбудеться у понеділок, 7 вересня, на ICTV2.

Читай, що відомо про новий серіал із Всесвіту ДВРЗ.

ДВРЗ проти шпигуна: сюжет серіалу

Новий серіал продовжує популярну франшизу Дільничний з ДВРЗ. Цього разу на глядачів очікує чергова порція карколомних пригод Бондаря і Дзюби, коли їхнє керівництво несподівано хоче звільнити одного з чоловіків і у цей момент на дільницю призначають молодого конкурента Антона Довгого. Аж раптом на районі зникає британський дипломат Пітер Стаббс. Розслідуючи цю справу, Бондарь і Дзюба, знаходять шпигунів та двійників, а їхня робота вже перестає бути звичайною справою.

Головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун зазначає, що найцікавіший поворот трапиться у фіналі серіалу, бо напарникам доведеться зробити важливий вибір.

ДВРЗ проти шпигуна: хто в ролях

У продовженні історії про ДВРЗ Віталій Іванченко зіграє одразу двох персонажів — Петра Дзюби та дипломата Пітера Стаббса. За словами Іванченка, йому довелося ретельно працювати задля втілення ролі Стаббса, який має говорити англійською як справжній британець. Також актор анонсував приємний сюрприз, пов’язаний із персонажем Дзюбою та його майбутнім батьківством.

У новому детективі на екранах з’являться одразу два актори Довженки – В’ячеслав і його син Іван, який грає персонажа Довгого. Іван Довженко каже, що його персонаж амбітний та сучасний й приходить із відчуттям, що врятує світ разом із ДВРЗ, однак зрештою він потрапить у неприємності й все полетить шкереберть.

Також відомо, що Сергій Бондар вчергове має обирати: поряд з’являться дві розумні й самостійні жінки – полковниця Варвара Конон (грає Надія Хільська) та британська охоронниця Кейт (грає Катерина Варченко).

Тим часом Петро Дзюба і його дружина Настя (у виконанні Маргарити Бахтіної) готуватимуться до батьківства.

У ДВРЗ проти шпигуна глядачі знову побачать підприємця Вадіка (якого грає Володимир Гладкий), сантехніка Гончара (у виконанні Ігора Портянка) та інших.

ДВРЗ проти шпигуна: прем’єра детективу відбудеться 7 вересня на ICTV2 / 6 Фотографій

Режисер: Тарас Дудар

Оператор: Костянтин Пономарьов

Сценарист: Артем Кобзан

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк

Продюсерки Mamas Film Production: Алла Липовецька, Марина Квасова.

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Фото: ICTV2

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