Хто такі хасиди: звідки походить їхня віра, чому вона радісна і що притягує вірян в Умань

Хасиди — послідовники хасидизму, релігійного руху в юдаїзмі, який сформувався у 18 столітті у Східній Європі.

Чим вони унікальні, звідки родом, і чому хасиди приїжджають в Умань — розказуємо у матеріалі.

Звідки родом хасиди

Сучасні хасиди — це не окрема нація, а представники різних єврейських громад, яких об’єднують спільні релігійні традиції. Усього у світі нараховують близько 400 тисяч хасидів.

Їхнє минуле тісно пов’язане з Україною, зокрема з Поділлям і Волинню. Засновник хасидського руху Ісраель бен Еліезер, відомий як Баал Шем Тов, у 18 столітті оселився у Меджибожі на Хмельниччині. Згодом місто прославилось, як одне з головних центрів нового вчення.

Ідея хасидизму полягала в тому, що релігійне життя не має бути стандартним і суворим. На думку хасидів Бог хоче чути щирі молитви та відчувати радість вірян. Хасидські вчителі вважали, що духовного екстазу може досягти не тільки великий знавець Тори, а й звичайна людина, яка молиться.

У що вірять хасиди

Для хасидів особливе значення має молитва. Вона повинна бути не механічним повторенням завчених слів, а особистим зверненням до Бога. Тому молитися хасиди можуть довго, і при цьому співати, танцювати, рухатися та віддаватися сильним емоціям.

Одне з важливих понять хасидизму — симха — радість. І це не просто гарний настрій, а частина релігійного життя.

При цьому всіх хасидів не можна вважати однією однорідною групою. Існують десятки напрямів і династій, серед яких Хабад-Любавич, Сатмар, Карлін, Бобов та Брацлавський хасидизм.

Хасиди в Ізраїлі та в інших країнах світу

До Другої світової війни великі хасидські громади жили в Україні, Польщі, Білорусі, Угорщині та інших країнах Східної Європи. Але голокост практично знищив європейський хасидизм. Ті євреї, кому вдалося вижити, після війни переїхали здебільшго до США та Ізраїлю.

Сьогодні великі хасидські громади є у Нью-Йорку — в Брукліні, а також в Ізраїлі — в Єрусалимі, Бней-Браку, Цфаті та інших містах. А також у Канаді та країнах Європи.

Побутує думка, що хасиди нібито не працюють. Але це не так. Серед них є підприємці, викладачі, торговці, фахівці різних професій. Водночас деякі чоловіки справді значну частину часу моляться і вивчають Тору, а громада утримує їх власним коштом.

Чому хасиди їдуть до Умані

Для брацлавських хасидів Україна — батьківщина їхнього ребе, Нахмана із Брацлава, правнука Баал Шем Това. Той народився 1772 року, а помер у віці 38 років в Умані, де його й поховали.

Після смерті Нахмана брацлавські хасиди не обрали нового ребе. Тому вже понад два століття він залишається для них головним духовним наставником. Саме це робить Брацлавський рух особливим серед хасидських течій.

Щороку на Рош га-Шана, єврейський Новий рік, тисячі паломників приїжджають до Умані, щоб молитися біля могили Нахмана. Так заповідав їхній духовний наставник. У 2025 році могила цадика Нахмана в Умані отримала статус пам’ятки національного значення.

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