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Хто такі хасиди: звідки походить їхня віра, чому вона радісна і що притягує вірян в Умань

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
хто такі хасиди
Фото Pexels

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