Контракт 18-24 у бригаді “Любарт”: можливості для операторів БПЛА

Безпілотники – очі, крила і зброя нашої армії. Вони ведуть розвідку, виявляють цілі, коригують вогонь на полі бою.

На напрямок БПЛА потрібні люди. Чоловіки та жінки від 18 до 24 років можуть пройти якісну підготовку з нуля та долучитися до 20-ї бригади НГУ “Любарт”.

Любарт запрошує до своїх лав

Бригада “Любарт” – це підрозділ 1-го корпусу НГУ “Азов”. Усі ключові завдання тут виконують із залученням сучасних безпілотних комплексів. Серед спеціальностей:

оператор БпЛА;

інженер або технік безпілотних систем;

фахівець з ремонту й налаштування обладнання;

оператор засобів спостереження;

спеціаліст зі зв’язку та передачі даних;

аналітик матеріалів повітряної розвідки.

Які саме вакансії відкриті зараз, залежить від потреб бригади на конкретний момент. На співбесіді рекрутери зважають на все: освіту, цивільний досвід, фізпідготовку, здоров’я та особисту мотивацію. Великим плюсом буде, якщо ви розумієтеся на електроніці, радіозв’язку, софті або маєте досвід керування цивільними дронами.

Що передбачає контракт 18-24

На офіційній сторінці програми ви знайдете всі умови контракту 18-24. Жодних обмежень по ньому немає, долучитись може кожен громадянин України віком від 18 до 24 років. Що важливо, контракт укладається на 1 рік (або 2 роки за контрактом 18-24 дрони), служити ви будете у визначеному підрозділі та на погодженій посаді.

Основні умови програми:

Грошова винагорода 1 000 000 грн. Щомісячне грошове забезпечення, яке з урахуванням доплат може сягати 120 000 грн. Професійна підготовка. Медичне забезпечення, включно зі стоматологічною допомогою та протезуванням. Право на іпотеку під 0% після завершення контракту. Можливість виїзду за кордон після року служби відповідно до умов програми. Одразу по його завершенню ви можете звільнитись із лав підрозділу.

Обсяг виплат залежить від виконання вимог контракту, посади, району служби та участі у бойових завданнях.

Як стати оператором БПЛА за контрактом 18-24

Бойовий досвід не потрібен. Шлях простий: співбесіда, ВЛК, психологічний відбір та перевірки. Далі – БЗВП, фахове навчання та злагодження в екіпажі.

Контракт 18–24 на дрони – це робота для уважних і кмітливих людей з технічною жилкою. Під час підготовки ви опануєте:

пілотування та обслуговування дронів;

планування польотів і маскування позицій;

розвідку, аналіз даних та роботу в команді.

Перелік відкритих вакансій та форма заявки – на сайті lubart.army. Рекрутер зв’яжеться з вами після заповнення анкети, відповість на питання й підкаже, що робити далі.

Не відкладай рішення, яке може визначити твій шлях. Обирай зараз!

Раніше ми писали, чим відрізняється контракт від мобілізації — читай у матеріалі, як ти можеш його укласти.

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