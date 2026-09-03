Контракт 18-24 у бригаді “Любарт”: можливості для операторів БПЛА

Безпілотники – очі, крила і зброя нашої армії. Вони ведуть розвідку, виявляють цілі, коригують вогонь на полі бою.
На напрямок БПЛА потрібні люди. Чоловіки та жінки від 18 до 24 років можуть пройти якісну підготовку з нуля та долучитися до 20-ї бригади НГУ “Любарт”.
Любарт запрошує до своїх лав
Бригада “Любарт” – це підрозділ 1-го корпусу НГУ “Азов”. Усі ключові завдання тут виконують із залученням сучасних безпілотних комплексів. Серед спеціальностей:
- оператор БпЛА;
- інженер або технік безпілотних систем;
- фахівець з ремонту й налаштування обладнання;
- оператор засобів спостереження;
- спеціаліст зі зв’язку та передачі даних;
- аналітик матеріалів повітряної розвідки.
Які саме вакансії відкриті зараз, залежить від потреб бригади на конкретний момент. На співбесіді рекрутери зважають на все: освіту, цивільний досвід, фізпідготовку, здоров’я та особисту мотивацію. Великим плюсом буде, якщо ви розумієтеся на електроніці, радіозв’язку, софті або маєте досвід керування цивільними дронами.
Що передбачає контракт 18-24
На офіційній сторінці програми ви знайдете всі умови контракту 18-24. Жодних обмежень по ньому немає, долучитись може кожен громадянин України віком від 18 до 24 років. Що важливо, контракт укладається на 1 рік (або 2 роки за контрактом 18-24 дрони), служити ви будете у визначеному підрозділі та на погодженій посаді.
Основні умови програми:
- Грошова винагорода 1 000 000 грн.
- Щомісячне грошове забезпечення, яке з урахуванням доплат може сягати 120 000 грн.
- Професійна підготовка.
- Медичне забезпечення, включно зі стоматологічною допомогою та протезуванням.
- Право на іпотеку під 0% після завершення контракту.
- Можливість виїзду за кордон після року служби відповідно до умов програми.
- Одразу по його завершенню ви можете звільнитись із лав підрозділу.
Обсяг виплат залежить від виконання вимог контракту, посади, району служби та участі у бойових завданнях.
Як стати оператором БПЛА за контрактом 18-24
Бойовий досвід не потрібен. Шлях простий: співбесіда, ВЛК, психологічний відбір та перевірки. Далі – БЗВП, фахове навчання та злагодження в екіпажі.
Контракт 18–24 на дрони – це робота для уважних і кмітливих людей з технічною жилкою. Під час підготовки ви опануєте:
- пілотування та обслуговування дронів;
- планування польотів і маскування позицій;
- розвідку, аналіз даних та роботу в команді.
Перелік відкритих вакансій та форма заявки – на сайті lubart.army. Рекрутер зв’яжеться з вами після заповнення анкети, відповість на питання й підкаже, що робити далі.
Не відкладай рішення, яке може визначити твій шлях. Обирай зараз!
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