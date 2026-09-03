Для тебе Новини

Контракт 18-24 у бригаді “Любарт”: можливості для операторів БПЛА

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 13:36 3 хв.
Контракт 18–24: бригада Любарт набирає фахівців на напрямок БпЛА

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь