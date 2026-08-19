Обмін полоненими 19 серпня: Україна повернула 103 своїх захисників

Сьогодні, 18 серпня, відбувся масштабний обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулися 103 українські воїни.

Про успішне завершення операції та деталі звільнення повідомили Президент України Володимир Зеленський та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін військовополоненими сьогодні: деталі

Повернули полонених, які обороняли країну на найскладніших напрямках: Донецькому (зокрема під час героїчної оборони Маріуполя), Луганському, Херсонському, Харківському, Запорізькому, Сумському та Дніпропетровському.

Обмін військовополоненими сьогодні: 103 українці повернулися додому / 3 Фотографії

Україні вдалося звільнити захисників, які представляють різні роди військ та відомства:

Збройні Сили України (зокрема ТрО та ВМС);

Національну гвардію України;

Державну прикордонну службу.

Читати на тему Обмін військовополоненими 26 червня 2026 року: на рідну землю повернулися 160 українців Скоро усі повернуті полонені повернуться до своїх родин.

Обмін полоненими: кого вдалося повернути додому

— Переважна більшість повернутих — солдатський та сержантський склад, це 99% звільнених. Найстаршому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє з оборонців учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед повернутих є тяжкопоранені та тяжкохворі — зазначив Дмитро Лубінець.

Президент Володимир Зеленський подякував усім українським бійцям:

Дякую кожному воїну за сміливість, яка забезпечує нам можливість повертати українців додому. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі в неволі.

Дмитро Лубінець, який особисто перебував на місці події разом із представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрієм Ковбасою, наголосив на важливості підтримки родин захисників.

За його словами, станом на сьогодні Україна вже повернула з неволі тисячі своїх громадян.

— Мир для України — це коли наші люди вдома. Жоден мирний процес не може бути повним, поки українці залишаються в російському полоні, — підкреслив Омбудсман.

Раніше ми розповідали, як формуються списки полонених на обмін — читай в матеріалі, чим допомагають акції підтримки.

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