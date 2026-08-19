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Обмін полоненими 19 серпня: Україна повернула 103 своїх захисників

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 13:49 2 хв.
Обмін полоненими: кого вдалося повернути додому

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