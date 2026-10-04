Стиль життя

Світовий океан стрімко нагрівається: що відбувається з Чорним морем

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Жовтня 2026, 09:00 3 хв.
Океан поглинає 90% надлишкового тепла: вчені зафіксували нові зміни
Фото Pexels

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