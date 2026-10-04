Світовий океан стрімко нагрівається: що відбувається з Чорним морем

Світовий океан продовжує нагріватися, а темпи цього процесу за останні десятиліття суттєво зросли. Водночас зміни зачіпають не лише температуру води: підвищується рівень моря, посилюються морські хвилі спеки, змінюються екосистеми та зростає кислотність океану.

Про це свідчить десятий Ocean State Report — щорічний звіт програми ЄС Copernicus, який оцінює стан світового океану та європейських морів. Для аналізу науковці використовують дані супутників, буїв та інших систем спостереження. Про це інформує CNN.

Океан поглинає більшість надлишкового тепла

За даними дослідників, океан поглинає близько 90% надлишкового тепла, яке накопичується внаслідок людської діяльності та викидів парникових газів. У Copernicus зазначають, що швидкість нагрівання океану за останні два десятиліття приблизно подвоїлася порівняно з довгостроковим показником.

Минулого року світовий океан поглинув додаткові 23 зетаджоулі енергії. Такий обсяг тепла став новим рекордом.

Дослідники наголошують: нагрівання відбувається не лише на поверхні. Надлишкове тепло накопичується і в глибших шарах води, що робить наслідки процесу довготривалими.

Як потепління змінює океани

Зростання температури води вже пов’язане з низкою помітних змін. Серед них — частіші та триваліші морські хвилі спеки, зміни в роботі морських екосистем і підвищення рівня моря.

Окремою проблемою залишається закислення океану. Через поглинання вуглекислого газу кислотність морської води з 1985 року зросла приблизно на 17%.

Це створює додаткові труднощі для організмів, яким потрібен карбонат кальцію для формування та підтримки панцирів і скелетів. Йдеться, зокрема, про корали, устриць та омарів.

Науковці також фіксують деградацію морських екосистем, а рівень води продовжує підвищуватися.

Чорне море переживає тривалі хвилі спеки

Європейські моря належать до регіонів, де наслідки змін особливо помітні. Серед них — Чорне море.

У 2024 році в Чорному та Середземному морях спостерігали рекордні морські хвилі спеки. Деякі з них тривали понад 30 днів, а температура води місцями перевищувала середні значення більш ніж на 4,6 °C.

Стан Чорного моря також регулярно відстежують за допомогою супутникових спостережень і даних вимірювань. У системах Copernicus доступні багаторічні ряди температури поверхні та вмісту тепла у водах Чорного моря.

Арктика нагрівається особливо швидко

Ще одним регіоном, де зміни відбуваються дуже швидко, є Арктика. За останні чотири десятиліття температура поверхні моря там зросла приблизно на 4,2 °C.

Потепління в Арктиці має наслідки не лише для морських екосистем. Зміни в цьому регіоні впливають на льодовий покрив, циркуляцію океану та пов’язані з нею кліматичні процеси.

Зміни океану впливають і на людей

Наслідки нагрівання вже проявляються не тільки у водному середовищі. Потепління морів може посилювати екстремальні погодні явища, створювати ризики для прибережної інфраструктури та впливати на економіку регіонів, які залежать від моря.

Особливо вразливими залишаються малі острівні держави, які одночасно стикаються з сильнішими циклонами, підвищенням рівня моря та деградацією коралових рифів.

Автори звіту наголошують, що всі ці процеси пов’язані між собою. Зміни температури океану, рівня моря, хімічного складу води та стану екосистем формують комплексні довготривалі зміни, які вже можна спостерігати за даними багаторічних досліджень.

— Океан змінюється на наших очах, — заявив генеральний директор Mercator Ocean International П’єр Баюрель, організація якого готувала звіт.

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