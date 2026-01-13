Антарктида тане: як підняття рівня океану змінить долю Одеси та світових мегаполісів

Антарктида здається далекою та чужою, але саме там зараз вирішується доля українських міст і світової екосистеми. Танення льодовиків — це вже не сюжет голлівудського фільму, а реальність, яку щодня фіксують українські вчені на станції Академік Вернадський.

Про те, чому Одеса може опинитися під водою, як змінюється озонова діра та чим небезпечне опріснення океану, розповів в інтерв’ю РБК-Україна метеоролог-озонометрист, очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Що буде з Одесою та світовими мегаполісами, якщо розтануть льодовики

Сьогодні Україна насолоджується відносно спокійним кліматом. Ми не стикаємося з руйнівними тайфунами чи цунамі, проте стабільність — річ крихка. Як пояснює Олександр Полудень, навіть помірні широти незабаром відчують подих глобального потепління.

Ми не знаємо, що таке цунамі, шторми, урагани, тайфуни. У нас оптимальні температури, є сніги та дощі, але коли зміниться клімат, то ситуація погіршиться — будуть екстремальніші температурні коридори, — попереджає полярник.

Найбільший страх кліматологів — повне танення антарктичного льоду. Математика тут невблаганна: якщо всі льодовики планети перетворяться на воду, рівень Світового океану підніметься на колосальні 70 метрів. Для прибережних міст це вирок.

А наша Одеса розташована на висоті 39-36 метрів над рівнем моря… Звісно, це вплине не лише на Україну, але й на весь світ. Багато мегаполісів розташовані на береговій лінії материків. Підняття Світового океану на 70 метрів означає, що це все піде під воду, — пояснює Олександр Полудень.

Наслідки танення льодовиків в Антарктиді для екосистеми Світового океану

Проте підйом води — лише частина біди. Величезна кількість прісної води з льодовиків радикально змінить хімічний склад океану. Опріснення може стати смертельним для тисяч видів морських мешканців.

Це порушить умови життя морських організмів, можуть зникнути окремі види. А якщо з біологічної ланки хтось випаде, то решті не буде що їсти — вони теж опиняться під загрозою, бо не матимуть альтернативи, — наголошує вчений.

Чому виникає озонова діра та які фактори руйнують атмосферу

Незважаючи на тривожні прогнози щодо клімату, у питанні озонового шару з’явилися позитивні новини. Спостереження 2025 року показали, що період існування озонової діри став коротшим.

В Україні є лише один надточний прилад для таких вимірювань — спектрофотометр Добсона, який знаходиться саме на станції Академік Вернадський. Олександр Полудень, для якого це вже шоста експедиція, зазначає, що людство таки змогло вплинути на ситуацію на краще.

Коли повністю затягнеться озонова діра над Антарктикою

Завдяки Монреальському протоколу, який заборонив шкідливі фреони, руйнівний вплив хімії на атмосферу почав зменшуватися. Хоча одна молекула хлору все ще здатна знищити до тисячі молекул озону, загальна тенденція є оптимістичною.

Тенденція йде на покращення. До 2050-2060 років період озонової діри над Антарктикою має суттєво скоротитися, — прогнозує метеоролог.

Вчений пояснює, що озонова діра не є статичною. Її розмір залежить від погоди: циклони приносять нові порції озону з океану, тоді як суха та морозна антициклонічна погода сприяє його руйнуванню.

Хоча виснаження озонового шару фіксують по всій Землі, саме над Антарктикою цей процес найбільш виражений через специфічні хмари з кристалів льоду, які роками зберігають у собі хімічні вбивці озону.

Сьогодні українські полярники продовжують передавати унікальні дані світовій науковій спільноті, допомагаючи зрозуміти, як захистити планету від незворотних змін. Адже те, що відбувається на крижаному континенті сьогодні, вже завтра може постукати у двері кожного українця.

