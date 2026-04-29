Король Чарльз III у Конгресі США згадав про Україну: що сказав монарх

Британський монарх Чарльз III під час свого виступу перед американським Конгресом надіслав стратегічне послання адміністрації Дональда Трампа. Як зазначає видання Politico, промова короля була наповнена зашифрованими сенсами, що стосуються майбутнього НАТО та підтримки України у війні проти російської агресії.

Використовуючи історичний контекст терактів 11 вересня 2001 року, монарх нагадав американським законодавцям про цінність трансатлантичної солідарності.

Король Чарльз III у Конгресі США: нагадування про статтю 5 НАТО

Аналітики підкреслюють, що британські монархи традиційно уникають прямої політичної агітації, проте їхні промови часто містять ретельно сформульовані натяки. Виступаючи у Вашингтоні, Чарльз III звернувся до подій 2001 року, коли Альянс став на захист Сполучених Штатів.

Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5 ми разом відгукнулися на заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч, — заявив британський монарх.

Це висловлювання розцінюють як пряму відповідь на скептицизм Дональда Трампа щодо доцільності існування НАТО. Поки Король Чарльз і Трамп мають кардинально різні погляди на роль Альянсу, монарх чітко дав зрозуміти: свого часу саме союзники допомогли Америці у найважчу хвилину.

Король Чарльз — Трамп: дискусія про майбутнє України

Окрім питань безпеки НАТО, значну частину промови було присвячено українському питанню. Король Чарльз III пов’язав рішучість Заходу після 11 вересня із сучасною потребою підтримувати Київ. На відміну від Трампа, який неодноразово критикував обсяги допомоги Україні, монарх закликав до непохитності.

Сьогодні та сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир, — наголосив Чарльз III.

Ця заява стала потужним меседжем для республіканців у Конгресі, які вагаються щодо подальшого фінансування оборони України.

Враховуючи, що раніше Президент Володимир Зеленський подарував монарху iPad із системою моніторингу фронту в реальному часі, Король Чарльз III добре обізнаний із ситуацією на передовій.

Візит у Білий дім та символізм підтримки

Очікується, що після виступу в законодавчому органі Король Чарльз у Білому домі продовжить обговорення глобальної безпеки. Журналісти зазначають, що така активність монарха свідчить про глибоку стурбованість Лондона можливою зміною зовнішньополітичного курсу Вашингтона.

А поки король веде дипломатичні бої за океаном, цю підтримку підтверджує і сьогодення: 23 вересня до Києва прибув принц Гаррі. Візит молодшого сина монарха до української столиці став ще одним потужним сигналом того, що британська королівська родина залишається непохитною у своїй солідарності з українським народом, незалежно від політичних кон’юнктур у США.

