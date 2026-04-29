Король Чарльз III в Конгрессе США упомянул об Украине: что сказал монарх

Британский монарх Чарльз III во время своего выступления перед американским Конгрессом направил стратегическое послание администрации Дональда Трампа. Как отмечает издание Politico, речь короля была наполнена зашифрованными смыслами, касающимися будущего НАТО и поддержки Украины в войне против российской агрессии.

Используя исторический контекст терактов 11 сентября 2001 года, монарх напомнил американским законодателям о ценности трансатлантической солидарности.

Король Чарльз III в Конгрессе США: напоминание о статье 5 НАТО

Аналитики подчеркивают, что британские монархи традиционно избегают прямой политической агитации, однако их речи часто содержат тщательно сформулированные намеки. Выступая в Вашингтоне, Чарльз III обратился к событиям 2001 года, когда Альянс встал на защиту Соединенных Штатов.

Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 мы вместе откликнулись на призыв, как это делают наши народы уже более столетия, плечом к плечу, — заявил британский монарх.

Это высказывание расценивают как прямой ответ на скептицизм Дональда Трампа относительно целесообразности существования НАТО. Пока Король Чарльз и Трамп имеют кардинально разные взгляды на роль Альянса, монарх четко дал понять: в свое время именно союзники помогли Америке в самую трудную минуту.

Король Чарльз — Трамп: дискуссия о будущем Украины

Помимо вопросов безопасности НАТО, значительная часть речи была посвящена украинскому вопросу. Король Чарльз III связал решимость Запада после 11 сентября с современной необходимостью поддерживать Киев. В отличие от Трампа, который неоднократно критиковал объемы помощи Украине, монарх призвал к непоколебимости.

Сегодня та же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее храбрейшего народа — чтобы обеспечить подлинно справедливый и прочный мир, — подчеркнул Чарльз III.

Это заявление стало мощным месседжем для республиканцев в Конгрессе, которые колеблются по поводу дальнейшего финансирования обороны Украины.

Учитывая, что ранее Президент Владимир Зеленский подарил монарху iPad с системой мониторинга фронта в реальном времени, Король Чарльз III хорошо осведомлен о ситуации на передовой.

Визит в Белый дом и символизм поддержки

Ожидается, что после выступления в законодательном органе Король Чарльз в Белом доме продолжит обсуждение глобальной безопасности. Журналисты отмечают, что такая активность монарха свидетельствует о глубокой обеспокоенности Лондона возможной сменой внешнеполитического курса Вашингтона.

А пока король ведет дипломатические бои за океаном, эту поддержку подтверждает и современность: 23 сентября в Киев прибыл принц Гарри. Визит младшего сына монарха в украинскую столицу стал еще одним мощным сигналом того, что британская королевская семья остается непоколебимой в своей солидарности с украинским народом, независимо от политических конъюнктур в США.

