Франция на Евровидении-2026: Monroe — Regarde в числе претендентов на победу

Франция в топе букмекеров, а песня о неразделённой любви Monroe — Regarde! — имеет все шансы завоевать победу на Евровидении 2026 в Вене.
Но известно ли тебе, что исполнительница от Франции — вчерашний подросток, 17-летняя оперная певица, которая с одинаковой лёгкостью пленяет и поклонников классической музыки, и популярной.
Самое интересное о представительнице Франции на Евровидении 2026 — в материале.
Кто представляет Францию на Евровидении 2026
Monroe представляет Францию на Евровидении-2026 с песней Regarde!.
На национальном отборе Monroe сразу стала фавориткой благодаря сильному вокалу и очень необычному сочетанию оперной техники и эстрадной песни.
Зрители в зале реагировали очень эмоционально — была тишина во время куплетов и бурные аплодисменты после финального припева.
В соцсетях выступление быстро назвали самым драматичным моментом французского отбора.
Кто такая певица Monroe
Настоящее имя певицы — Monroe Vata Rigby, ей 17 лет, и она считается франко-американской исполнительницей.
Она родилась в США, но детство провела между Америкой и Францией, где и сформировались её музыкальные вкусы.
Её звёздный час настал в 2025 году после победы в телешоу Prodiges, где она поразила жюри сильным оперным голосом и харизмой.
Monroe считают дитём классики: с ранних лет она изучала вокал, фортепиано и оперу, выступала в мюзиклах, сочетая академическую школу и поп-культуру.
Несмотря на юный возраст, Monroe уже выпустила свой первый альбом, где можно услышать арии: Ave Maria и O mio babbino caro Пуччини, а также более современные композиции — L’Hymne à l’amour и Over the Rainbow.
Артистка также объявила тур по церквям Франции, запланированный на весну 2026 года, с первым концертом в соборе Безье 10 апреля.
А между выступлениями она поедет в Вену на 70-й конкурс Евровидения, который пройдёт 12–14 мая.
О чём песня Regarde
Основная идея Regarde! — это призыв по-настоящему увидеть и почувствовать другого человека.
Певица будто обращается к человеку, который её не замечает или не понимает, и просит: “посмотри на меня”, “увидь меня не глазами, а сердцем”.
Это история неразделённой любви — когда чувства есть, но ответа нет.
В словах ощущается тонкое напряжение между надеждой и болью: ещё немного веры, ещё один шаг навстречу — и одновременно разочарование, которое не отпускает.
Пройдёт ли Франция в финал Евровидения 2026
Франция стабильно держится на 2–3 месте в букмекерских прогнозах, уступая только Финляндии, которая является фаворитом.
Средний коэффициент Франции — около 6.0, что делает её одним из главных претендентов на победу или как минимум топ-3.
Букмекеры оценивают Францию как сильного конкурента с реальными шансами на победу.
Источник фото: Eurovision.com.
Читай в нашем другом материале, кто будет комментировать Евровидение-2026 в Украине: к Мирошниченко присоединятся ещё три звезды.
