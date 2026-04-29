Франция на Евровидении-2026: Monroe — Regarde в числе претендентов на победу

Франция в топе букмекеров, а песня о неразделённой любви Monroe — Regarde! — имеет все шансы завоевать победу на Евровидении 2026 в Вене.

Но известно ли тебе, что исполнительница от Франции — вчерашний подросток, 17-летняя оперная певица, которая с одинаковой лёгкостью пленяет и поклонников классической музыки, и популярной.

Самое интересное о представительнице Франции на Евровидении 2026 — в материале.

Кто представляет Францию на Евровидении 2026

Monroe представляет Францию на Евровидении-2026 с песней Regarde!.

На национальном отборе Monroe сразу стала фавориткой благодаря сильному вокалу и очень необычному сочетанию оперной техники и эстрадной песни.

Зрители в зале реагировали очень эмоционально — была тишина во время куплетов и бурные аплодисменты после финального припева.

В соцсетях выступление быстро назвали самым драматичным моментом французского отбора.

Кто такая певица Monroe

Настоящее имя певицы — Monroe Vata Rigby, ей 17 лет, и она считается франко-американской исполнительницей.

Она родилась в США, но детство провела между Америкой и Францией, где и сформировались её музыкальные вкусы.

Её звёздный час настал в 2025 году после победы в телешоу Prodiges, где она поразила жюри сильным оперным голосом и харизмой.

Monroe считают дитём классики: с ранних лет она изучала вокал, фортепиано и оперу, выступала в мюзиклах, сочетая академическую школу и поп-культуру.

Несмотря на юный возраст, Monroe уже выпустила свой первый альбом, где можно услышать арии: Ave Maria и O mio babbino caro Пуччини, а также более современные композиции — L’Hymne à l’amour и Over the Rainbow.

Артистка также объявила тур по церквям Франции, запланированный на весну 2026 года, с первым концертом в соборе Безье 10 апреля.

А между выступлениями она поедет в Вену на 70-й конкурс Евровидения, который пройдёт 12–14 мая.

О чём песня Regarde

Основная идея Regarde! — это призыв по-настоящему увидеть и почувствовать другого человека.

Певица будто обращается к человеку, который её не замечает или не понимает, и просит: “посмотри на меня”, “увидь меня не глазами, а сердцем”.

Это история неразделённой любви — когда чувства есть, но ответа нет.

В словах ощущается тонкое напряжение между надеждой и болью: ещё немного веры, ещё один шаг навстречу — и одновременно разочарование, которое не отпускает.

Пройдёт ли Франция в финал Евровидения 2026

Франция стабильно держится на 2–3 месте в букмекерских прогнозах, уступая только Финляндии, которая является фаворитом.

Средний коэффициент Франции — около 6.0, что делает её одним из главных претендентов на победу или как минимум топ-3.

Букмекеры оценивают Францию как сильного конкурента с реальными шансами на победу.

Источник фото: Eurovision.com.

