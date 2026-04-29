Евровидение-2026: стало известно, кто будет объявлять баллы от Украины

Украина определилась с тем, кто станет голосом нашего национального жюри на юбилейном, 70-м песенном конкурсе Евровидение. Эта ответственная миссия в 2026 году выпала фронтмену группы Ziferblat — Даниилу Лещинскому. Об этом сообщает Cуспільне.

Музыкант, который еще год назад заставил всю Европу подпевать драйвовой “Bird of Pray”, снова появится в эфире шоу. Интересно, что в 2025-м Ziferblat принесли Украине почетное 9-е место.

Теперь же Даниил выйдет на прямую связь с Веной во время гранд-финала 16 мая, чтобы объявить, кому украинские эксперты отдали свои высшие баллы.

От микрофона до оценок: триумфальное возвращение Лещинского в эфир конкурса

Стоит отметить, что Лещинский принимает эстафету у певицы Jerry Heil, которая исполняла роль глашатая на предыдущем конкурсе в Базеле. Привлечение артистов, уже имеющих опыт выступления на «Евровидении», стало доброй традицией для Украины.

Пока Даниил Лещинский готовит свою речь для финального вечера, вся страна держит кулаки за нашу представительницу — LELÉKA. Ее чувственная композиция “Ridnym” прозвучит во втором полуфинале. Певица выйдет на сцену под номером 12, который фанаты уже называют символичным для украинского успеха.

