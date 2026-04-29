Парад в Москве 9 мая будет без военной техники: как это объяснили в Минобороны РФ

Во время военного парада на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года не будет механизированной колонны военной техники. Такое решение было принято впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Техника не будет участвовать в торжествах к 81-й годовщине победы во Второй мировой войне из-за “текущей оперативной обстановки”, что является фактическим признанием дефицита ресурсов или рисков безопасности на фоне длительных боевых действий.

Кроме бронетехники и артиллерии, от участия в параде также отстранили самых молодых участников — воспитанников суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов.

Парад 9 мая 2026 года: в чем причина изменения программы

Вместо привычного прохождения танков и ракетных комплексов парад в 2026 году ограничится только пешими колоннами, которые будут состоять исключительно из представителей высших военных учебных заведений всех видов и родов войск.

Чтобы восполнить пробел в программе и поддержать пропагандистский нарратив, организаторы планируют интегрировать в телевизионную трансляцию включение с фронта.

Зрителям будут демонстрировать работу подразделений оккупационной армии прямо в зоне ведения боевых действий, а также кадры дежурств расчетов ракетных войск стратегического назначения и экипажей Военно-морского флота.

Авиационная часть парада остается в планах организаторов: над Москвой должны пролететь пилотажные группы, а штурмовики Су-25 должны завершить шоу дымами в цветах российского флага.

Отсутствие сухопутной техники на главной площади страны-агрессора подчеркивает значительное истощение армии после четырех лет войны, ведь раньше даже в самые сложные периоды вторжения российское руководство пыталось вывести на парад хотя бы символическое количество бронетехники.

