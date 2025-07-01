Стиль жизни

Черешня в собственном соку на зиму: как закупорить сочный вкус лета до прохладной поры

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 01 июля 2025, 19:15
Черешня в собственном соку на зиму
Фото Unsplash

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