Черешня в собственном соку на зиму: как закупорить сочный вкус лета до прохладной поры

Фото Unsplash Сохранение вкуса лета на холодные зимние месяцы — это мечта многих. Ведь сколько бы тебе ни удалось съесть фруктов и ягод за лето, все равно будет мало. Особенно если речь идет об особо уникальных вкусах. Потому может появиться желание узнать, как готовится черешня в собственном соку на зиму. Эта вкусность — один из лучших способов наслаждаться любимыми ягодами даже тогда, когда природа отдыхает. Кроме того, она помогает сохранить максимум витаминов и полезных веществ, а также насыщенный аромат и вкус свежих черешен. Поэтому будем разбираться вместе, как приготовить эти ягоды так, чтобы они стали украшением даже зимнего стола.Черешня в собственном соку на зиму — ингредиенты черешни — 1 килограмм сахар — 300 граммов лимонная кислота — 6 граммов Способ приготовления черешни в собственном соку В первую очередь нужно хорошо перебрать черешни. Можно даже на время оставить их в воде, чтобы избавиться от грязи и вредителей. Далее нужно удалить косточки, а до ягод насыпать смесь из сахара и лимонной кислоты и хорошо все перемешать. Оставить в таком виде черешни настаиваться час или два. Можно даже прикрыть их пленкой или крышкой и переставить в холодильник. Когда истечет указанное время, можно начать распределять ягоды по банкам и заливать черешню ее собственным соком. Лучше всего могут подойти именно полулитровые баночки. С ними будет легче справляться. Далее нужно поставить баночки в широкую кастрюлю, дно которой покрыто полотенцем. Заполнить кастрюлю теплой водой, чтобы она доставала до плечиков банок. Вскипятить воду в кастрюле. После этого банки следует простерилизовать и закрыть крышечками. Перевернуть закрытые банки вверх дном и поставить их остыть в теплом одеяле. После этого хранить баночки можно будет в холодном помещении. Читать по теме Как убрать червяков из черешни: простой и эффективный способ Что делать в таком случае, и как убрать червяков из черешни — читай в материале. Если урожай черешни вышел удачным, следует заготовить несколько баночек ягод на зиму. Но какая консервация черешни на зиму самая вкусная? Если ты любишь все, читай подборку рецептов, как законсервировать черешню. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter