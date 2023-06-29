Как убрать червяков из черешни: простой и эффективный способ

Черешни любят за их сочность, вкус и аромат. К тому же, это очень полезные плоды. Иногда бывает, что черешня, собранная на участке или купленная на рынке, супермаркете, оказывается червивой. Что делать в таком случае, и как убрать червяков из черешни — читай в материале.

Как убрать червяков из черешни и почему они появляются

Белый червяк, который ты можешь увидеть в черешнях — это личинка вишневой мухи. После того как большая муха наедается черешней, она прокалывает плод и откладывает яйца. Поврежденная ягода отличается от здоровых плодов такими признаками:

темнеет;

теряет свой блеск;

становиться мягкой;

на ней появляются черные впадины.

Как избавиться от червей в черешне: пошаговая инструкция

Существует народный и эффективный метод, которым пользуются многие годы. Речь идет о замачивании плодов в воде с солью. Для этого тебе нужно взять ведро воды, большой тазик и несколько ложек соли. Также не забудь о дуршлаге. Сам метод выглядит так:

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Перебери и помой собранные плоды. Убери мусор, лишние листики, гнилые ягоды. После этого сорви все хвостики, чтобы жидкость смогла проникнуть внутрь черешни. Затем разведи воду с солью и тщательно перемешай (чтобы соль не осела на дне). После этого черешни погрузи в раствор на 30 мин. По истечению этого времени ты увидишь червяков, которые всплыли. Все плоды пересыпь в дуршлаг и промой водой из крана. После проведения обработки приступай к поеданию сырой черешни либо приготовления компота, варенья.

Кроме этого, существует еще один действенный метод. Для него нужно весь урожай поместить в ведро и закрыть его с помощью пищевой пленки. Оставь все это на несколько часов и жди результатов. Этот метод эффективный благодаря тому, что червякам не хватает кислорода (из-за пленки).

Чем обработать дерево черешни от червей

С этой мухой нужно бороться весной. В первую очередь накрывают землю вокруг стволов черной пленкой, чтобы вредители не вылетели из почвы. Если случай запущенный, можно пользоваться химическими веществами. Но также помогают народные средства:

Хозяйственное мыло. Просто налей в миску 5 литров воды и добавь 2 чайные ложки хозяйственного мыла и 2 чайные ложки масла. Полученный раствор влей в опрыскиватель и разделай дерево. Повтори через несколько дней. Отвар полыни. Для этого метода наполни ведро водой примерно наполовину, залей водой и настаивай в течение дня. Добавь 2 столовых ложки жидкого мыла и опрыскай черешню. Табак. 500 г настоя табачной пыли разведи в 10 литрах воды, добавь 3 столовые ложки жидкого мыла. Настаивай 2 суток, а затем обработай деревья.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.

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