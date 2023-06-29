Как убрать червяков из черешни: простой и эффективный способ

Черешни любят за их сочность, вкус и аромат. К тому же, это очень полезные плоды. Иногда бывает, что черешня, собранная на участке или купленная на рынке, супермаркете, оказывается червивой. Что делать в таком случае, и как убрать червяков из черешни — читай в материале.
Белый червяк, который ты можешь увидеть в черешнях — это личинка вишневой мухи. После того как большая муха наедается черешней, она прокалывает плод и откладывает яйца. Поврежденная ягода отличается от здоровых плодов такими признаками:
Существует народный и эффективный метод, которым пользуются многие годы. Речь идет о замачивании плодов в воде с солью. Для этого тебе нужно взять ведро воды, большой тазик и несколько ложек соли. Также не забудь о дуршлаге. Сам метод выглядит так:
Кроме этого, существует еще один действенный метод. Для него нужно весь урожай поместить в ведро и закрыть его с помощью пищевой пленки. Оставь все это на несколько часов и жди результатов. Этот метод эффективный благодаря тому, что червякам не хватает кислорода (из-за пленки).
С этой мухой нужно бороться весной. В первую очередь накрывают землю вокруг стволов черной пленкой, чтобы вредители не вылетели из почвы. Если случай запущенный, можно пользоваться химическими веществами. Но также помогают народные средства:
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