Как правильно собирать черешню, чтобы хранилась долго: секреты садоводов

Черешню любят почти все. А вот собирать их — едва ли. Это довольно трудный процесс: висят черешни высоко, приходится лезть на лестницу, путаться в ветвях, и все это на палящем солнце. Но ведь и допустить, чтобы ягода переспела — нельзя. Как правильно собирать черешню — читай в материале.

Когда начинать собирать черешню

Черешня начинает созревать с начала июня, но ее собирают долго, еще и в июле, особенно если лето прохладное. Также сезон сбора напрямую зависит от региона и погоды в нем.

В отличие от некоторых других плодов и ягод, черешню нельзя собирать раньше времени, чтобы потом дать ей время созревать сорванной. Она должна стать сладкой на дереве. Так что снимают ягоду с дерева на пике ее сочности.

Если собираешься перевозить собранный урожай, собирай черешню не раньше чем за 2-3 дня до созревания.

Когда правильно начинать собирать черешню? Лучше всего в сухую погоду, в первой половине дня, как испарится утренняя роса или после обеда, когда спадет жара.

Нехорошо, если сбор урожая придется на дождливые дни: вкус сорванных ягод может сильно ухудшиться, а сами черешни из-за большого содержания влаги будут быстро гнить.

За 2-3 недели до уборки следует прекратить полив деревьев черешни, потому что ягоды, как и от дождей, насытятся влагой, их кожура начнет трескаться, а мякоть испортится.

Как правильно собирать черешню для длительного хранения

Собирать черешни нужно крайне осторожно, чтобы не повредить цветочную почку, которая обычно плодоносит 7-8 лет. Чтобы этого не произошло, лучше срезать плодоножки черешни ножницами. Если отрывать черешни от плодоножек, то сок вытечет, а собранный урожай быстро испортится. Чтобы этого не произошло, ягоды мгновенно пускают в переработку.

Срывая черешню с плодоножкой, мы вредим будущему урожаю. Чтобы этого не произошло:

Черешни лучше срезать ножницами, обрезая плоды на половине ножки. Таким образом, ягода будет оставаться целой и нет никакого вреда дереву и урожаю следующего года.

Особенности сбора черешни

Собирать черешни можно как вручную, так и механическим способом. Как это?

Ручной способ уборки черешни

Этот метод годится, если деревьев в саду не так много. Но, учитывая, что они все достаточно высоки, придется приложить усилия. Собирать черешни можно следующим образом:

срезать ягоды с частью ножки с помощью садовых ножниц;

собирать черешни с целыми черенками;

методом “доения”, когда ягоды обрывают без ножек.

Срезать ножницами желательно на расстоянии половины ножки от плода. Замечено, что черешня так сохраняется немного дольше.

Начинать собирать черешню желательно с нижних веток и вверх. Не нужно лезть на дерево: так много ягод осыплется на землю. Если черешни падают, лучше постелить вокруг ствола полиэтилен или ткань для сбора опавших плодов.

Собранные плоды можно хранить 2-3 недели при температуре 6-7 градусов.

Большинство черешневых деревьев высокорослые, так что руками дотянешься не всюду. Для сборки могут потребоваться “помощники”: инструменты, которые помогут работать быстро и эффективно:

стремянки;

крючки для подтягивания веток;

плодосниматели;

садовые ножницы и т.д.

Плодосниматели — это сачки или чаши с длинными ручками, принцип их работы таков: при резких движениях прибора ягоды падают в сачок или чашу плодосъемника. Плодосъемники можно изготовить своими руками, насадив на палку обрезанную пластиковую бутылку, фрагмент трубы или кусок автомобильной камеры.

Полезно также иметь для работы тканевые перчатки, так как ягодный сок оставляет следы на коже.

Механический способ уборки черешни

Такой способ используется только в крупных хозяйствах, которым нужно собрать ягоды с большого количества деревьев. Для этого существуют разные технологии, например:

стрижка-уборка, при которой дерево пропускают между специальными барабанами, изготовленными из мягкого пластика;

механическое отряхивание с деревьев.

Как хранить урожай черешни

Лучше всего хранить собранные плоды в корзинах или ящиках. Идеально — в хорошо проветриваемой ивовой, берестяной таре. А также в коробках из картона или пластика.

Несмотря на существенные трудности сбора, сам процесс доставляет большое удовольствие, ведь он означает, что сад отблагодарил тебя за все вложенные в него силы и умения. Хорошего тебе урожая!

Раньше мы рассказывали, чем полезна черешня.

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