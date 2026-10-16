Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ

У людей, которые имеют дома накопительные водонагреватели, иногда возникают проблемы со сливом воды из бака.
Причин может быть много, как и способов решения этой проблемы. Читай, как слить воду с бойлера, в материале.
Как слить воду с водонагревателя
Перед тем, как слить воду с бойлера, необходимо совершить несколько действий:
- Обязательно внимательно осмотри бойлер. Важно, чтобы он был отключен от сети.
- Перекрой воду.
- Бак должен быть не горячим (чтобы не было ожогов).
Как слить воду с бойлера: необходимые инструменты
Для того чтобы самостоятельно слить воду из водонагревателя, нужно иметь наборы различных инструментов:
- отвертки;
- шестигранники;
- ключ того подходящего размера;
- специальные трубки, которые нужно закрепить на носик клапана (1/2 дюйма);
- миски, чтобы собирать жидкость;
- средства для чистки и уксус;
- тряпки.
Как слить воду с бойлера: пошаговая инструкция
- В первую очередь нужно снизить температуру.
- Отключи функцию нагрева бойлера и слей небольшую часть горячей воды. Таким образом, в бак заливается холодная вода.
- Далее нужно обесточить водонагреватель. Полностью отключи бойлер от сети (достань провод из розетки).
- Перекрой воду.
- Для того чтобы слить воду из бака полностью, нужно делать это с помощью трубки подачи. Главная задача — обеспечить приток воздуха в бойлер.
- Чтобы был приток воздуха, нужно подключить бойлер с двумя тройниками.
- Еще раз убедись в том, что краны перекрыты.
- Если в бойлере кранов вообще нет, просто закрой вентили на стояках водоснабжения.
- Шланг нужно надеть на сливной кран на тройнике у входа в водонагреватель и опустить его в миску либо в унитаз.
- После этого открой кран на тройнике у выхода с бойлера.
- Слей всю воду или ее часть.
- Если нужен перерыв, перекрой кран на входе водонагревателя, и вода перестанет течь.
Теперь ты знаешь, как слить воду с бойлера. Это — самый быстрый и простой способ.
Ранее мы рассказывали о том, как спустить воздух с батареи – способы сделать все легко и самостоятельно.
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