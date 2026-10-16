Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ

У людей, которые имеют дома накопительные водонагреватели, иногда возникают проблемы со сливом воды из бака.

Причин может быть много, как и способов решения этой проблемы. Читай, как слить воду с бойлера, в материале.

Как слить воду с водонагревателя

Перед тем, как слить воду с бойлера, необходимо совершить несколько действий:

Обязательно внимательно осмотри бойлер. Важно, чтобы он был отключен от сети.

Перекрой воду.

Бак должен быть не горячим (чтобы не было ожогов).

Как слить воду с бойлера: необходимые инструменты

Для того чтобы самостоятельно слить воду из водонагревателя, нужно иметь наборы различных инструментов:

отвертки;

шестигранники;

ключ того подходящего размера;

специальные трубки, которые нужно закрепить на носик клапана (1/2 дюйма);

миски, чтобы собирать жидкость;

средства для чистки и уксус;

тряпки.

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Как слить воду с бойлера: пошаговая инструкция

В первую очередь нужно снизить температуру. Отключи функцию нагрева бойлера и слей небольшую часть горячей воды. Таким образом, в бак заливается холодная вода. Далее нужно обесточить водонагреватель. Полностью отключи бойлер от сети (достань провод из розетки). Перекрой воду. Для того чтобы слить воду из бака полностью, нужно делать это с помощью трубки подачи. Главная задача — обеспечить приток воздуха в бойлер. Чтобы был приток воздуха, нужно подключить бойлер с двумя тройниками. Еще раз убедись в том, что краны перекрыты. Если в бойлере кранов вообще нет, просто закрой вентили на стояках водоснабжения. Шланг нужно надеть на сливной кран на тройнике у входа в водонагреватель и опустить его в миску либо в унитаз. После этого открой кран на тройнике у выхода с бойлера. Слей всю воду или ее часть. Если нужен перерыв, перекрой кран на входе водонагревателя, и вода перестанет течь.

Теперь ты знаешь, как слить воду с бойлера. Это — самый быстрый и простой способ.

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