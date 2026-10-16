Як злити воду з бойлера: швидкий та нескладний спосіб

У людей, які мають удома накопичувальні водонагрівачі, іноді виникають проблеми зі зливанням води з бака.

Причин може бути багато, як і способів розв’язання цієї проблеми. Читай, як злити воду з бойлера, у матеріалі.

Як злити воду з водонагрівача

Перед тим, як злити воду з бойлера, необхідно виконати кілька дій:

Обов’язково оглянь бойлер. Важливо, щоб він був відключений від мережі.

Перекрий воду.

Бак має бути не гарячим (щоб не було опіків).

Як злити воду з бойлера: необхідні інструменти

Для того, щоб самостійно злити воду з водонагрівача, потрібно мати набори різних інструментів:

викрутки;

шестигранники;

ключ відповідного розміру;

спеціальні трубки, які потрібно закріпити на носик клапана (1/2 дюйма);

миски, щоб збирати рідину;

засоби для чищення та оцет;

ганчірки.

Як злити воду з бойлера: покрокова інструкція

Насамперед потрібно знизити температуру. Відключи функцію нагрівання бойлера та злий невелику частину гарячої води. Відповідно, у бак заливається холодна вода. Далі потрібно знеструмити водонагрівач. Повністю від’єднай бойлер від мережі. Перекрий воду. Щоб злити воду з бака повністю, потрібно робити це за допомогою трубки подачі. Головне завдання — забезпечити приплив повітря в бойлер. Щоб був приплив повітря, потрібно підключити бойлер із двома трійниками. Ще раз переконайся в тому, що крани перекриті. Якщо в бойлері кранів узагалі немає, просто закрий вентилі на стояках водопостачання. Шланг необхідно надіти на зливний кран на трійнику біля входу в водонагрівач і опустити його в миску або в унітаз. Після цього відкрий кран на трійнику біля виходу з бойлера. Злий усю воду або її частину. Якщо потрібна перерва, перекрий кран на вході водонагрівача, і вода перестане текти.

Тепер ти знаєш, як злити воду з бойлера. Це — найшвидший і найпростіший спосіб.

Раніше ми розповідали про те, як спустити повітря з батареї — способи, щоб зробити все легко та самостійно.

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