Як злити воду з бойлера: швидкий та нескладний спосіб

У людей, які мають удома накопичувальні водонагрівачі, іноді виникають проблеми зі зливанням води з бака.
Причин може бути багато, як і способів розв’язання цієї проблеми. Читай, як злити воду з бойлера, у матеріалі.
Як злити воду з водонагрівача
Перед тим, як злити воду з бойлера, необхідно виконати кілька дій:
- Обов’язково оглянь бойлер. Важливо, щоб він був відключений від мережі.
- Перекрий воду.
- Бак має бути не гарячим (щоб не було опіків).
Як злити воду з бойлера: необхідні інструменти
Для того, щоб самостійно злити воду з водонагрівача, потрібно мати набори різних інструментів:
- викрутки;
- шестигранники;
- ключ відповідного розміру;
- спеціальні трубки, які потрібно закріпити на носик клапана (1/2 дюйма);
- миски, щоб збирати рідину;
- засоби для чищення та оцет;
- ганчірки.
Як злити воду з бойлера: покрокова інструкція
- Насамперед потрібно знизити температуру.
- Відключи функцію нагрівання бойлера та злий невелику частину гарячої води. Відповідно, у бак заливається холодна вода.
- Далі потрібно знеструмити водонагрівач. Повністю від’єднай бойлер від мережі.
- Перекрий воду.
- Щоб злити воду з бака повністю, потрібно робити це за допомогою трубки подачі. Головне завдання — забезпечити приплив повітря в бойлер.
- Щоб був приплив повітря, потрібно підключити бойлер із двома трійниками.
- Ще раз переконайся в тому, що крани перекриті.
- Якщо в бойлері кранів узагалі немає, просто закрий вентилі на стояках водопостачання.
- Шланг необхідно надіти на зливний кран на трійнику біля входу в водонагрівач і опустити його в миску або в унітаз.
- Після цього відкрий кран на трійнику біля виходу з бойлера.
- Злий усю воду або її частину.
- Якщо потрібна перерва, перекрий кран на вході водонагрівача, і вода перестане текти.
Тепер ти знаєш, як злити воду з бойлера. Це — найшвидший і найпростіший спосіб.
Раніше ми розповідали про те, як спустити повітря з батареї — способи, щоб зробити все легко та самостійно.
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