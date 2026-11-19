Останніми днями завдяки українській армії Кримський міст не сходить зі шпальт світових ЗМІ. День за днем відбувається поступовий демонтаж споруди, яку російські окупанти незаконно побудували 7 років тому. У нашому матеріалі розповідаємо головні деталі зведення цього мосту після окупації українського півострова.

Коли побудували Кримський міст

Очільник Кремля Володимир Путін наказав побудувати Кримський міст наступного дня після оголошення окупації українського півострова — 19 березня 2014-го.

Федеральне дорожнє агентство РФ досить швидко оголосило попередню вартість інфраструктурного проєкту, який мав поєднати Росію із окупованим Кримом. Це сталося влітку того ж року. Загальна вартість усього будівництва склала близько 228 млрд рублів.

На початку 2015-го вже назначили виконавця робіт з проектування та будівництва транспортного переходу — ТОВ Стройгазмонтаж. Через рік після цього, взимку 2016 року, росіяни розпочали будівництво моста.

За даними російського міністерства транспорта, за весь період зведення конструкції задіяли понад 25 тис. робітників, у пікові навантаження одночасно працювали близько 15 тис. інженерів та будівельників.

У травні 2018 року росіяни офіційно відкрили автодорожній міст, а наприкінці 2019-го — залізничний. Таким чином, незаконне будівництво Кримського мосту відбувалося з початку 2016-го до кінця 2019 року.

Де розташований Кримський міст

Кримський міст сполучає Керченський півострів (Україна) і Таманський півостров (Росія) через острів Тузла, що розташований посередині Керченської протоки.

Своєю чергою, Керченська протока сполучає Чорне та Азовське моря. Західне узбережжя протоки — це наразі окупований Керченський півострів, а східне — російська Тамань.

Яка довжина Кримського моста

Споруда складається з автодорожнього та залізничного мостів, які стоять паралельно. Міст має загальну довжину до 19 км, зокрема, його залізнична частина — 18,1 км, а автомобільна — 16,9 км.

Це найдовший міст, який коли-небудь будували росіяни. Також цю споруду до недавніх пір вважали найдовшим мостом Європи.

Відомо, що арка складає 227 метрів, а висота самого мосту 80 метрів.

У четвер зранку, 19 листопада, Генеральний штаб ЗСУ привітав міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. У нашому матеріалі ми розповіли, де розташований найдовший міст у Європі та яка його довжина.

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