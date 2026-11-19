Українська армія продовжує атакувати незаконно побудований росіянами Кримський міст. Сьогоднішня нічна атака призвела до зупинки залізничного сполучення Росії з окупованим півостровом, а попередні удари спричинили значні руйнування конструкції та змусили окупантів зупиняти автомобільний рух.

У четвер зранку, 19 листопада, Генеральний штаб ЗСУ привітав міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Зазначимо, що раніше найдовшим європейським мостом вважався Кримський. Сьогодні у нашому матеріалі розповідаємо, де розташований найдовший міст у Європі та яка його довжина.

Де найдовший міст у Європі

Найдовший міст у Європі побудований через річку Тежу в португальській столиці Лісабоні. Разом із віадуками і під’їзними дорогами конструкція має довжину 17,2 км.

Який би статус не мала наразі кримська споруда із загальною довжиною до 19 км, лісабонський міст Васко да Гама так чи інакше залишається найдовшим мостом Європейського Союзу.

Будівництво мосту через річку Тежу тривало з 1995 до 1998 року. Ця вантова споруда значно покращила сполучення між регіонами, які розташовані по різні боки річки, а також допомогла зменшити столичні затори.

Читати на тему Херсонес в окупованому Криму внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський до Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Як зазначається на сайті Єврокомісії, міст Васко да Гама стимулює соціально-економічний розвиток та зростання у Лісабоні й прилеглих містах-супутниках. Крім того, 17-кілометрова споруда покращує інтеграцію Лісабона в транспортну мережу Європи.

Загалом вантовий міст Васко да Гама є однією з найбільших споруд, коли-небудь побудованих у Португалії. На його зведення витратили 730 000 м³ бетону, закарбувавши його в історії цивільного будівництва як один з найуспішніших проєктів минулого століття. Над побудовою такої великої конструкції працювали близько 3300 людей.

Також відомо, що під час проєктування мосту інженери враховували сейсмічну активність регіону та наявність сильних вітрів. А перед самою побудовою після екологічної оцінки подбали про зменшення впливу на навколишню природу.

Будівництво мало на меті збереження водно-болотних угідь річки під самою спорудою. Також освітлення конструкції розробили таким чином, щоб зменшити світлове забруднення та захистити річкову екосистему.

Нагадаємо, що 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про першу атаку на Кримський міст. У ніч проти 17 листопада сталися повторні вибухи на Кримському мосту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!