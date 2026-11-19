Украинская армия продолжает атаковать незаконно построенный россиянами Крымский мост. Сегодняшняя ночная атака привела к остановке железнодорожного сообщения России с оккупированным полуостровом, а предыдущие удары повлекли за собой значительные разрушения конструкции и заставили оккупантов останавливать автомобильное движение.

В четверг утром, 19 ноября, Генеральный штаб ВСУ поздравил мост Васко да Гама со званием самого длинного моста в Европе. Напомним, что ранее самым длинным европейским мостом считался Крымский. Сегодня в нашем материале рассказываем, где расположен самый длинный мост в Европе и какова его длина.

Где самый длинный мост в Европе

Самый длинный мост в Европе построен через реку Тежу в португальской столице Лиссабоне. Вместе с виадуками и подъездными путями конструкция имеет длину 17,2 км.

Какой бы статус ни имело сейчас крымское сооружение с общей протяженностью до 19 км, лиссабонский мост Васко да Гама так или иначе остается самым длинным мостом Европейского Союза.

Строительство моста через реку Тежу продолжалось с 1995 по 1998 год. Это вантовое сооружение значительно улучшило сообщение между регионами, расположенными по разные стороны реки, а также помогло уменьшить столичные пробки.

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Как отмечается на сайте Еврокомиссии, мост Васко да Гама стимулирует социально-экономическое развитие и рост в Лиссабоне и близлежащих городах-спутниках. Кроме того, 17-километровое сооружение улучшает интеграцию Лиссабона в транспортную сеть Европы.

В целом вантовый мост Васко да Гама является одним из самых больших сооружений, когда-либо построенных в Португалии. На его строительство потратили 730 000 м³ бетона, запечатлев его в истории гражданского строительства как один из самых успешных проектов прошлого века. Над строительством такой большой конструкции трудилось около 3300 человек.

Также известно, что при проектировании моста инженеры учитывали сейсмическую активность региона и наличие сильных ветров. А перед самой постройкой после экологической оценки позаботились об уменьшении влияния на окружающую природу.

Строительство имело целью сохранение водно-болотных угодий реки под сооружением. Также освещение конструкции разработали таким образом, чтобы уменьшить световое загрязнение и защитить речную экосистему.

Напомним, что 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили о первой атаке на Крымский мост. В ночь на 17 ноября произошли повторные взрывы на Крымском мосту.

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