В ночь на 17 ноября произошла повторная атака на Крымский мост.

В результате одна из арок моста и часть дорожного полотна упали в море.

Подробнее о ночных взрывах в Керчи, а также о том, как выглядит Крымский мост сейчас, – читай дальше.

Повторная атака на Крымский мост

Первые взрывы в Керчи прогремели около 22:00 16 ноября, сообщает паблик Крымский ветер.

После многочисленных сообщений очевидцев в 00.13 17 ноября стало известно о взрывах в районе Крымского моста.

От ударных волн, передают очевидцы, в отдельных домах вылетели окна.

Впоследствии информацию о новой атаке по Крымскому мосту подтвердил так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Крымский мост сегодня перекрыт.

Также об ударах заявил “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал местное население воздержаться от поездок на материковую часть РФ через мост.

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Крымский мост упал: фото и видео

Около 01:30 17 ноября в сети стали появляться сообщения о попадании в автомобильную арку Крымского моста.

На видео можно увидеть взрывы вблизи сооружения и возможный разлом дорожного полотна.

Также есть видео, как в сторону моста летит крылатая ракета FP-5 Фламинго.

Атака на Крымский мост: что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все службы, причастные к операции по поражению Крымского моста, а также производителей украинского оружия.

Сегодня каждый может видеть последствия основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координирована Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ, — заявил президент.

По его словам, украинские военные уничтожали вражеские системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты для того, чтобы добраться до моста.

Для атаки на Крымский мост были привлечены разные виды оружия, в частности: Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, MICH 2000, Рута, Паляниця, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго, Р-360 Нептун.

Дроны Паляниця поразили автомобильную часть моста, а ракеты Нептун, БпЛА Рута и FP-5 повредили железнодорожную часть.

С помощью Фламинго, отмечает Владимир Зеленский, наши воины произвели управляемое поражение – и связь сработала отлично до последних секунд.

Зеленский добавил, что Украина неоднократно предлагала России деэскалационные шаги, но страна-агрессор продолжает наносить удары по украинским городам.

Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей, — подытожил глава государства.

Атака на Крымский мост: что сообщили в Генштабе и СБУ

В Генеральном штабе ВСУ и Службе безопасности Украины подтвердили, что один из пролетов Крымского моста упал в море. Арка и пролет полностью обрушились, а железнодорожная ветвь имеет серьезные повреждения.

По информации спецслужбы, операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала систематически уничтожалось ПВО врагов, а затем начались удары по сооружению.

Россияне годами убеждали весь мир в том, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Упал не только мост, в который раз пошатнулся миф о величии России, — отметили в СБУ.

В СБУ добавили, что это их четвертая атака по Крымскому мосту с начала полномасштабного вторжения. Предыдущие произошли:

Генштаб отмечает, что мост служил оккупантам переправой для горючего, боеприпасов, техники и солдат. Поэтому невозможность осуществлять движение по мосту означает, что оккупанты на юге недополучают ресурсы для войны.

Осенью упали мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у окупантов остается все меньше, — подытожили в Генштабе.

Накануне утром, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту и пообещали быстро возобновить движение транспорта на нем.

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