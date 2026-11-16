Для тебя Война в Украине

Атака на Крымский мост: оккупанты заявили о повреждениях

Людмила Яковюк, редактор сайта 16 ноября 2026, 11:01 1 мин.
Кримський міст
Крымский мост подорвали сегодня

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