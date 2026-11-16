Атака на Крымский мост: оккупанты заявили о повреждениях

16 ноября произошла атака на Крымский мост.

Об этом написал так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Атака на Крымский мост сегодня, 16 ноября: что известно

Атака на Крымский мост сегодня, 16 ноября, утверждает Аксенов, повлекла за собой ограничение движения транспорта примерно до середины дня.

Он добавил, что для ликвидации последствий взрыва были привлечены все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Также коллаборант написал номер телефона, по которому можно узнать паромное сообщение между Крымом и портом Кавказ на косе Чушка.

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Согласно информации сообщества Крымский ветер, атака на Крымский мост произошла в 05:38 16 ноября.

Раньше мы рассказывали, как крымская молодежь игнорирует пропаганду оккупантов.

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