В временно оккупированном Крыму захватчики бьют тревогу. После более чем десяти лет идеологического давления российская машина пропаганды столкнулась с неожиданным препятствием — собственным воспитанным поколением. Крымские подростки массово демонстрируют проукраинские настроения, игнорируя навязанные ценности “русского мира”.

Провал пропаганды РФ в Крыму: подростки массово выбирают Украину

По информации источников, провал пропаганды стал темой закрытого совещания при участии российских чиновников и силовиков. Результат встречи — приказ максимально вовлечь молодежь во всевозможные кружки и секции, чтобы изолировать их от опасного влияния.

Активист отмечает, что молодежь Крыма демонстрирует удивительную стойкость:

Крымские подростки все чаще сами выходят на связь с проукраинскими информационными ресурсами, волонтерами, сами учат украинский язык, общаются на нем между собой. Завершив школу, некоторые выезжают на подконтрольную Украине территорию и к тому же дают смелые интервью, что показывает провал российской пропаганды в школьной и студенческой среде.

Тотальный контроль через родительские чаты

На прошлой неделе крымские родители получили массовую рассылку с рекомендациями. Оккупационная администрация требует от взрослых тотального надзора за досугом и общением детей. Родителей призывают стать цензорами собственной молодежи.

В сообщениях, которые распространяют администрации учебных заведений, говорится:

Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает.

Оккупанты открыто советуют родителям вмешиваться в личное пространство подростков, так как молодым людям якобы трудно разобраться в мировой политике, чем будто бы пользуются экстремисты.

Помощь спецслужбам и реальная борьба

Самым большим страхом для оккупационных властей является то, что крымская молодежь не просто симпатизирует Украине, но и активно действует. Российские власти вынуждены признать: подростки на полуострове все чаще становятся глазами и ушами украинских спецслужб, помогая бороться с оккупантами изнутри.

Провал идеологической работы в Крыму свидетельствует о том, что даже десятилетие изоляции не смогли стереть идентичность и стремление к свободе у тех, кто родился или вырос под флагом агрессора.

Напомним, пока захватчики в Крыму пытаются защитить молодежь от влияния экстремистов, реальная опасность для украинских детей исходит именно от действий РФ. Российская агрессия ежедневно забирает жизни самых маленьких украинцев — недавно ГСЧС обнародовала новые цифры относительно количества украинских детей, убитых Россией с начала полномасштабного вторжения.

