Погода в Буковеле на июнь 2026 года: курорт накроют ливни почти на весь месяц

Июнь в Буковеле – это время, когда карпатская природа окончательно просыпается от весенней прохлады, покрывая склоны сочной зеленью.

Для тех, кто планирует летний отдых в горах, походы по экологическим тропам или релакс возле Озера Молодости, первоочередным вопросом становится температурный режим и количество летних ливней.

Читай в материале, какая будет погода в Буковеле на июнь 2026 года и стоит ли вообще ехать на курорт в течение первого месяца лета.

Погода в Буковеле на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

Первая декада июня обеспечит постепенное и плавное повышение температуры воздуха. В начальные дни месяца столбики термометров в дневные часы будут колебаться в пределах +13°C…+18°C.

Ночи в высокогорье будут оставаться достаточно свежими — показатели будут опускаться до +6°C…+11°C, поэтому для вечерних прогулок отдыхающим обязательно понадобятся теплые вещи.

Первая неделя июня будет преимущественно облачной с редкими прояснениями. Периодически будут проходить кратковременные дожди, однако они без затяжного характера — пик дождливой погоды прогнозируется на 3-6 число.

Погода в Буковеле в июне 2026 года: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Средина месяца принесет в регион настоящее летнее тепло, но вместе с ним возрастет и вероятность характерных для Карпат грозовых явлений. В течение второй декады июня ожидается еще меньше солнечных дней.

Дневные показатели термометров будут оставаться на не слишком комфортных значениях +15°C…+18°C. Однако ночная температура несколько повысится и будет составлять в среднем +10°C…+11°C.

В этот период дожди почти не будут утихать: согласно прогнозу, лишь 11 и 20 июня в Буковеле будет солнечная погода с переменной облачностью, в то время как все остальные дни пройдут непрерывно. Это уже можно считать колокольчиком на отложение отдыха на курорте – лучше подождать более благоприятной погоды.

Прогноз погоды в Буковеле на июнь 2026 года: третья декада, с 21.06 по 30.06

В конце месяца в Буковеле станет самым насыщенным временем вы солнечным светом и теплом. Последняя десятидневка месяца будет демонстрировать уже более летние температурные показатели.

Днем воздух будет прогреваться до +18°C…+19°C, а в ночные часы температуры станут максимально комфортными для этого сезона — около +11°C…+13°C.

Количество осадков в конце месяца существенно уменьшится по отношению к предыдущим периодам июня. Хотя с 21 по 26 число включительно на курорте будет дождливое, в конце июня начнется лучшее время для летнего полноценного рекреационного отдыха в сердце Карпат, где солнышко постепенно начнет припекать.

