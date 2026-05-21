Погода в Буковелі на червень 2026: курорт накриють зливи майже на весь місяць

Червень у Буковелі — це час, коли карпатська природа остаточно прокидається від весняної прохолоди, вкриваючи схили соковитою зеленню.

Для тих, хто планує літній відпочинок у горах, походи екологічними стежками або релакс біля Озера Молодості, першочерговим питанням стає температурний режим та кількість літніх злив.

Читай в матеріалі, яка буде погода в Буковелі на червень 2026 та чи варто взагалі їхати на курорт протягом першого місяця літа.

Погода в Буковелі на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Перша декада червня забезпечить поступове та плавне підвищення температури повітря. У початкові дні місяця стовпчики термометрів у денні години коливатимуться в межах +13°C…+18°C.

Ночі у високогір’ї залишатимуться досить свіжими — показники опускатимуться до +6°C…+11°C, тому для вечірніх прогулянок відпочивальникам обов’язково знадобляться теплі речі.

Перший тиждень червня буде переважно хмарним із рідкісними проясненнями. Періодично проходитимуть короткочасні дощі, проте вони не матимуть затяжного характеру — пік дощової погоди прогнозується на 3-6 число.

Погода в Буковелі в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця принесе в регіон справжнє літнє тепло, але разом із ним зросте й імовірність характерних для Карпат грозових явищ. Протягом другої декади червня очікується ще менше сонячних днів.

Денні показники термометрів лишатимуться на не надто комфортних значеннях +15°C…+18°C. Однак нічна температура дещо підвищиться і становитиме в середньому +10°C…+11°C.

У цей період дощі майже зовсім не вщухатимуть: згідно з прогнозом, лише 11 та 20 червня в Буковелі буде сонячна погода з мінливою хмарністю, тоді як всі інші дні дощитиме без упину. Це вже можна вважати дзвіночком на відкладення відпочинку на курорті — краще почекати більш сприятливої погоди.

Прогноз погоди в Буковелі на червень 2026: третя декада, з 21.06 по 30.06

Кінець місяця в Буковелі стане найнасиченішим часом ві сонячним світлом та теплом. Остання десятиденка місяця демонструватиме вже більш літні температурні показники.

Удень повітря прогріватиметься до +18°C…+19°C, а у нічні години температури стануть максимально комфортними для цього сезону — близько +11°C…+13°C.

Кількість опадів наприкінці місяця суттєво зменшиться відносно попередніх періодів чеврня. Хоч з 21 по 26 число включно на курорті дощитиме, наприкінці червня розпочнеться найкращий час для літнього повноцінного рекреаційного відпочинку в серці Карпат, де сонечко поступово почне припікати.

