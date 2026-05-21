Відпочинок у Грузії 2026: в які локації можна поїхати та скільки треба мати коштів

Попри відсутність прямого авіасполучення та закрите небо над Україною, Грузія залишається одним із найпопулярніших напрямків для вітчизняних мандрівників. У 2026 році планування такої поїздки вимагає ретельної логістики та чіткого розрахунку бюджету.

Відпочинок у Грузії 2026: ціни на проживання, гастрономію, розваги

Як дістатись до Грузії у 2026 році

Оскільки прямі перельоти неможливі, українці найчастіше обирають два основні транзитні маршрути. Перший — через Польщу, звідки авіакомпанії здійснюють регулярні рейси до Кутаїсі. Повний шлях разом із потягом до польських міст триває близько 24–30 годин.

Другий варіант — через Молдову: з Кишинева виконуються прямі авіарейси до Тбілісі, що є найкоротшим та найкомфортнішим шляхом для жителів південних областей України, який займає загалом 10–15 годин.

Для громадян України у 2026 році продовжує діяти максимально спрощений безвізовий режим, який дозволяє безперервно перебувати на території Грузії до одного року. Основним документом для перетину кордону є закордонний паспорт.

Відпочинок у Грузії 2026: житло та їжа

У плані фінансових витрат країна залишається відносно доступною: ситна вечеря зі стравами національної кухні та вином на двох у колоритному місцевому закладі обійдеться у 800–1200 гривень, а традиційна вулична їжа, наприклад хачапурі, коштує близько 100–150 гривень.

Ціни на житло стартують від 800 гривень за добу в гестхаузах Тбілісі до 2500 гривень і вище у готелях класу чотири зірки. У курортному Батумі в розпал літа вартість проживання традиційно зростає на 30–40%.

Де відпочити в Грузії 2026: перелік туристичних локацій

Грузія пропонує різноманітні можливості для активного та екстремального відпочинку залежно від пори року до своїх ключових регіонів:

Сванетія — мальовничий високогірний регіон на північному заході країни, відомий засніженими вершинами Головного Кавказького хребта та автентичними кам’яними сванськими вежами. Регіон пропонує складні альпіністські сходження на вершини Тетнульді, Лайла та легендарну Ушбу.

Гора Казбек — один із найпопулярніших та відносно доступних п’ятитисячників Кавказу для літніх сходжень. Маршрут стартує з високогірного селища Степанцмінда і проходить повз знамениту стародавню церкву Цмінда-Самеба. Сходження вимагає хорошої фізичної форми, а базові технічні навички роботи з альпіністським спорядженням учасники проходять безпосередньо на місці.

Національний парк Боржомі-Харагаулі — дикий і спокійний район із лісистими хребтами та величезними зеленими долинами, які за ландшафтом нагадують українські Карпати. Через низьку освоєність масовим туризмом тут збереглася незаймана природа, проте через велику кількість диких тварин експерти рекомендують ходити цими маршрутами виключно організованими великими групами.

Гудаурі — сучасний та динамічний гірськолижний курорт, розташований неподалік Казбека.

Плануючи пішохідні походи та експедиції в гори Кавказу, варто заздалегідь підготуватися до специфіки місцевих маршрутів.

Більшість автономних треків тривають від 5 до 7 днів далеко від цивілізації, тому учасникам доводиться нести на собі намети, спальники та провізію, а вага рюкзаків часто сягає 15–17 кілограмів.

Оскільки перевали та стоянки розташовані на висотах від 2500 до 3500 метрів над рівнем моря, організм може реагувати на кисневе голодування легкою задишкою чи нездужанням, що вимагає підвищеного споживання рідини.

Відпочинок в Грузії: до чого варто бути готовим

Погода у високогір’ї Грузії змінюється блискавично: ясне сонячне небо може за кілька годин змінитися штормовим вітром чи грозою, тому підбір якісного вітрозахисного та теплого одягу є критично важливим для власної безпеки.

Фізичну підготовку — біг, плавання або планомірне зміцнення м’язів спини — краще розпочинати щонайменше за 2–3 місяці до запланованого виїзду.

Орієнтовний бюджет тижневої подорожі на одну особу у 2026 році становить від 600 до 850 доларів США, або ж від 25 до 40 тис. грн, включаючи складну логістику переїздів, проживання та розваги. Водночас ціна залежить і від кількості днів, які ти плануєш провести в цій країні.

