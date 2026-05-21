Як перевірити, чи можна виїхати за кордон: порядок дій та корисні посилання

Навіть у довоєнні часи існували обмеження для виїзду за кордон для певних категорій громадян.

Нині суворіші вимоги щодо закордонних поїздок висуваються для військовозобов’язаних, інколи виникають додаткові питання до чоловіків з 3 групою інвалідності або багатодітних батьків.

Як заздалегідь перевірити, чи можна виїхати за кордон, і не мати проблем на митниці — читай у матеріалі.

Кому можуть відмовити у виїзді за кордон

Під час перетину кордону у 2026 році всі чоловіки у віці від 18 до 60 років мають пред’являти військово-обліковий документ.

Його, разом із документом, який посвідчує особу, надають для перевірки на вимогу представника Державної прикордонної служби України.

Такими є правила, які діють у 2026 році у прикордонній смузі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Які існують категорії громадян, котрим заборонено виїжджати за кордон

Порядок перетину державного кордону здійснюється відповідно до закону України Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України та законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 23).

Вони передбачають, що тимчасово обмежити виїзд за кордон можуть українцям:

які знають державну таємницю;

які мають заборгованість зі сплати аліментів;

які засуджені за вчинення кримінального правопорушення;

які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

до яких застосований запобіжний захід до закінчення кримінального провадження;

які ухиляються від виконання зобов’язань, що поклав на них суд.

Як перевірити, чи можу я виїхати за кордон онлайн

Якщо ти підлягаєш призову або маєш певні медичні чи інші обмеження, виїзд за кордон може бути обмежений.

Перевірити свій статус можна через електронний кабінет військовозобов’язаного на порталі Дія або через сервіси Міністерства оборони.

Там видно, чи дозволений виїзд, чи потрібно додатково оформлювати документи — наприклад, довідку про непридатність або підтвердження бронювання.

Якщо інформація у статусі незрозуміла, варто звернутися до територіального центру комплектування за місцем реєстрації. Онлайн-перевірка допомагає швидко зорієнтуватися, але не завжди замінює особисте уточнення.

Також перевірити, чи є заборона виїзд за кордон у 2026 році онлайн на одному з цих сервісів:

Або скориставшись популярним застосунком Опендатабот.

Для цього:

встанови Опендатабот;

надішли боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ти знаходишся в реєстрі боржників за несплату аліментів — тобі не дозволять перетнути кордон;

вкажи боту своє прізвище, ім’я, по батькові — якщо ти у розшуку або є судова справа щодо виїзду, то отримаєш відповідь: виїзд заборонений.

Зверни увагу: сучасні цифрові сервіси дозволяють зібрати всю інформацію про виїзд за кордон в одному місці.

Наприклад, застосунок Дія в Україні дає змогу перевіряти заборгованості, військовий статус, а також зберігати електронні версії документів, необхідних для подорожей. По суті, це зручний цифровий набір документів у смартфоні.

Окрім цього, є міжнародні онлайн-платформи, які допомагають розібратися з візовими вимогами, санітарними обмеженнями чи іншими правилами в’їзду.

Серед них, наприклад, IATA Travel Centre, де можна ввести країну відправлення та призначення і отримати актуальну інформацію про візи, карантини та інші умови.

Такі інструменти особливо корисні під час подорожей у кілька країн або при транзиті, адже вимоги можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного регіону, і те, що дозволено в одній державі, може бути обмежено в іншій.

Як перевірити, чи можу я виїхати за кордон: корисні поради

Загалом перевірка онлайн — це тільки перший етап. Щоб уникнути неприємних ситуацій, варто заздалегідь ретельно підготуватися.

Насамперед збережи електронні копії всіх важливих документів: у Дії або в електронній пошті — вони можуть стати в нагоді, якщо паперові оригінали загубляться.

Також краще заздалегідь уточнити правила в’їзду в консульстві країни, куди плануєш поїздку, особливо якщо є якісь сумніви або нестандартна ситуація.

Окремо варто перевірити можливі обмеження, пов’язані з виїздом дітей. Якщо подорожуєш з неповнолітніми, потрібно мати всі необхідні дозволи від другого з батьків або опікунів, оформлені у нотаріуса, а за можливості — перевірені в офіційних реєстрах.

І головне — не варто панікувати, якщо з’являються обмеження. Більшість питань можна вирішити: борги погасити, документи оформити, дозволи отримати. Важливо просто не відкладати це на останній момент.

