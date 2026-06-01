Температура води в Одесі: детальний прогноз на перший тиждень червня

Початок літа в Одесі цього року видався досить прохолодним, і море поки що не поспішає прогріватись до комфортних для купання температур. Багато хто вже мріє про перший заплив, але чи дозволить температура води відкрити пляжний сезон і чи море залишиться прохолодним цього тижня? Розповідаємо, чого чекати відпочиваючим найближчими днями.

Температура води в Одесі: скільки зараз градусів у морі

За даними seatemperature.net, станом на 1 червня показники зафіксувалися на позначці 17.6°C. Згідно з моніторингом, така температура на 1.2°C нижча за середню статистичну для цього дня за останні десять років. Для більшості людей така вода є “бадьорою” або навіть холодною — довге перебування в ній поки що не буде комфортним.

Варто зазначити, що температурний тренд зараз стабільний. Порівняно з минулою добою, коли море прогрілося до 17.7°C, відбулося незначне коливання, але загальна тенденція до потепління зберігається.

Прогноз на тиждень: яка буде температура води

Якщо ти плануєш відпочинок на узбережжі, варто знати, що математичні моделі прогнозують поступове потепління. Ось як змінюватиметься температура води в Одесі протягом найближчих днів згідно з графіком:

2 та 3 червня очікується близько 17.9°C;

4 червня море прогріється до 18°C;

5 червня показник підніметься до 18.3°C;

6 червня температура сягне 18.5°C;

7 та 8 червня можна очікувати на 18.7°C та 18.8°C.

Таким чином, температура моря до кінця тижня наблизиться до позначки у 19 градусів. Це вже значно приємніше для тих, хто любить бадьоре ранкове купання. Середня температура води наступного тижня очікується на рівні 18.3 градусів.

На те, яка зараз температура води в біля Одеси, впливає не лише сонце, а й загальні погодні умови. Цікаво порівняти нинішні цифри з рекордами минулих років. Найтепліша вода за всю історію спостережень в Одесі була зафіксована у липні 2024 року, коли вона досягла неймовірних 29.3 градусів. Найхолодніший показник спостерігався 11 лютого 2026 року і становив лише 0.7 градуса.

Зараз ми спостерігаємо стандартний і звичний початок сезону. Хоча яка зараз температура води в Одесі не дозволяє проводити у морі багато часу без ризику переохолодження, сонячні ванни та морське повітря вже цілком доступні для всіх охочих.

Комфортний купальний сезон в Одесі зазвичай триває близько 65 днів, починаючи з липня, коли вода прогрівається до стабільно високих значень.

