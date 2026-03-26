Одеса 2026: куди піти, що обов’язково подивитися — топ-локації для розваг і відпочинку

Якщо ти тільки відкриваєш для себе чарівну Одесу – ми тобі по-доброму заздримо! Бо ти прогуляєшся Потьомкінськими сходами, відвідаєш величний Оперний театр і поринеш у життя Дерибасівської вулиці.

Кожен куточок старого міста, його затишні дворики та культурні перлини розповідають свою історію. Сміливо плануй подорож, а ми розкажемо, куди піти в Одесі і що подивитися за один день — добірка цікавих місць.

Одеса: куди піти у 2026

Пам’ятник Дюку Де Ришельє

Пам’ятник Дюку Де Ришельє на Приморському бульварі Одеси зустрічає гостей міста вже понад два століття. Він встановлений у 1828 році на честь французького емігранта, який перетворив невелике поселення на квітучий порт, і став символом Одеси.

Одесити висловили вдячність, зібравши 16 тисяч рублів на монумент — значну суму для того часу. Це місце точно варто відвідати, навіть, якщо ти в Одесі всього один день.

Пляжний район Аркадія

Аркадія в Одесі — один із найпопулярніших пляжних районів міста на березі Чорного моря. Тут можна насолодитися сонцем і морем, а вечорами відвідати ресторани, клуби та кав’ярні.

Палац Курисів в Одесі

Це аристократична перлина XIX століття. Палац поєднує елементи неокласицизму та бароко, з фасадом, прикрашеним колонами та витонченими ліпними декораціями. Це місце дозволяє відчути атмосферу минулих епох і зрозуміти велич родини Курисів у тодішній Одесі.

Ізмаїльська фортеця в Одесі

Одна з найцікавіших історичних пам’яток міста, що відображає військову міць міста в XVIII–XIX століттях. Вона побудована у 1790 році за наказом князя Потьомкіна для захисту південних кордонів Російської імперії від турецьких нападів.

За п’ять років тут вивели масивні стіни та бастіони, які витримали численні облоги. І нині вони залишають відчуття непохитності.

Куди піти в Одесі 2026: добірка місць

Музей контрабанди в Одесі

Цей музей відкриває таємниці підземного міста. Він розташований у справжніх катакомбах і дозволяє відчути атмосферу минулого, коли місто жило підпільною торгівлею.

Відвідувачі спускаються під землю і бачать, як працювала контрабандна мережа. Музей відкрито у 2009 році за ініціативою колекціонера Олександра Друза, який зібрав унікальні експонати та використав тунелі XIX століття, де колись ховали заборонений товар. Це точно варто подивитися.

Музей шоколаду в Одесі

Одне з найсолодших місць міста, де можна не лише подивитися, а й спробувати шоколадні експонати. Розташований на вулиці Дерибасівській, музей зручно відвідати після прогулянки головною пішохідною вулицею.

Дістатися легко — до зупинки Дерибасівська, а від неї всього 3 хвилини пішки. Усередині три затишні тематичні зали, по яким приємно погуляти.

Музей воскових фігур в Одесі

Шукаєш нестандартні визначні місця Одеси? Тобі точно сюди. Ц локація дозволяє опинитися поруч із світовими легендами: Чарлі Чаплін, Марлен Дітріх, Мерилін Монро чи Елвіс Преслі ніби оживають.

Кожна фігура створюється місяцями: волосся вставляють по одній волосинці, очі роблять із медичного скла, шкіру покривають десятками шарів фарби.

Тут також представлені політичні діячі – Черчилль, Сталін, Кеннеді – і українські знаменитості.

Одеський музей кіно

Це унікальне місце, яке варто відвідати в Одесі. Тут оживає історія українського кінематографу. Тут можна побачити костюми з “Д’Артаньян та три мушкетери”, реквізит з “Міста майстрів” та особисті речі акторів і режисерів, відчути аромат кіноплівки та атмосферу знімальних майданчиків.

Джерело фото: Сity-afisha.od.ua.

Сподіваємося, ми допомогли тобі вирішити, куди піти в Одесі і що подивитися, навіть, якщо ти перебуваєш у ній один день. А якщо більше — Південна Пальміра відкриється тобі сповна і у всій красі.

Читай також: Щоб влаштувати якісне перезавантаження — яке море в Іспанії та які місця для відпочинку варто вибрати.

