Одесса 2026: куда пойти, что обязательно посмотреть — топ-локации для развлечений и отдыха

Если ты только открываешь для себя волшебную Одессу – мы тебе по-хорошему завидуем! Ведь ты прогуляешься по Потёмкинской лестнице, посетишь величественный Оперный театр и погрузишься в жизнь Дерибасовской улиці.

Каждый уголок старого города, его уютные дворики и культурные изюминки рассказывают свою историю. Смело планируй путешествие, а мы расскажем, куда пойти в Одессе и что посмотреть за один день — подборка интересных мест.

Одесса: куда пойти в 2026 году

Памятник Дюку де Ришелье

Памятник Дюку де Ришелье на Приморском бульваре Одессы встречает гостей города уже более двух столетий. Он установлен в 1828 году в честь французского эмигранта, который превратил небольшое поселение в цветущий порт, и стал символом Одессы.

Жители Одессы выразили благодарность, собрав 16 тысяч рублей на памятник — значительную сумму для того времени. Это место точно стоит посетить, даже если ты в Одессе всего один день.

Пляжный район Аркадия

Аркадия в Одессе — один из самых популярных пляжных районов города на берегу Чёрного моря. Здесь можно наслаждаться солнцем и морем, а по вечерам посещать рестораны, клубы и кофейни.

Дворец Курисов в Одессе

Это аристократическая жемчужина XIX века. Дворец сочетает элементы неоклассицизма и барокко, с фасадом, украшенным колоннами и изысканными лепными декорациями. Это место позволяет почувствовать атмосферу прошлых эпох и понять величие семьи Курисов в тогдашней Одессе.

Измаильская крепость в Одессе

Одно из самых интересных исторических мест города, которое отражает военную мощь города в XVIII–XIX веках. Крепость построена в 1790 году по приказу князя Потёмкина для защиты южных границ Российской империи от турецких нападений.

За пять лет здесь возвели массивные стены и бастионы, которые выдержали многочисленные осады. И сегодня они оставляют ощущение непоколебимости.

Куда пойти в Одессе 2026: подборка мест

Музей контрабанды в Одессе

Этот музей открывает тайны подземного города. Он расположен в настоящих катакомбах и позволяет почувствовать атмосферу прошлого, когда город жил подпольной торговлей.

Посетители спускаются под землю и видят, как работала контрабандная сеть. Музей открыт в 2009 году по инициативе коллекционера Александра Друза, который собрал уникальные экспонаты и использовал туннели XIX века, где когда-то прятали запрещённый товар. Это точно стоит посмотреть.

Музей шоколада в Одессе

Одно из самых сладких мест города, где можно не только посмотреть, но и попробовать шоколадные экспонаты. Расположен на улице Дерибасовской, музей удобно посетить после прогулки по главной пешеходной улице.

Добраться легко — до остановки Дерибасовская, а от неё всего 3 минуты пешком. Внутри три уютные тематические залы, по которым приятно прогуляться.

Музей восковых фигур в Одессе

Ищешь нестандартные достопримечательности Одессы? Тебе точно сюда. Эта локация позволяет оказаться рядом с мировыми легендами: Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро или Элвис Пресли будто оживают.

Каждая фигура создаётся месяцами: волосы вставляют по одной волосинке, глаза делают из медицинского стекла, кожу покрывают десятками слоёв краски.

Здесь также представлены политические деятели – Черчилль, Сталин, Кеннеди – и украинские знаменитости.

Одесский музей кино

Это уникальное место, которое стоит посетить в Одессе. Здесь оживает история украинского кинематографа. Здесь можно увидеть костюмы из “Д’Артаньян и три мушкетёра”, реквизит из “Города мастеров” и личные вещи актёров и режиссёров, почувствовать аромат киноплёнки и атмосферу съёмочных площадок.

Источник фото: Сity-afisha.od.ua.

Надеемся, мы помогли тебе решить, куда пойти в Одессе и что посмотреть, даже если ты находишься в ней один день. А если больше — Южная Пальмира откроется тебе полностью и во всей красоте.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!