Нужно ли окучивать лук: секрет крупных луковиц или вред для растения

Окучивание — полезная процедура, которая помогает растениям образовывать дополнительные корни, делает их более устойчивыми к засухе и ветру, удерживает влагу в почве.

Широко известно, что окучивать нужно помидоры, перцы, баклажаны, а вот по поводу лука — вопрос спорный, его окучивают далеко не все.

Так как же правильно поступить — окучивать лук или нет, разбираемся в материале.

Окучивать лук или нет

На самом деле лук можно окучивать.

Например, лук-порей окучивают для того, чтобы получить длинные белые ножки, которые ценятся кулинарами за пикантный вкус.

Первый раз растения окучивают, когда они вырастают примерно до 20–25 см, а затем процедуру повторяют ещё несколько раз в течение сезона.

Чем больше земли подсыпать к стеблю, тем длиннее и светлее будет его нижняя часть.

А вот по поводу окучивания обычного лука и чеснока существует другое мнение.

Некоторые огородники не рекомендуют их окучивать. Якобы избыток земли вокруг луковиц может задерживать влагу, из-за чего они начинают подгнивать и хуже развиваются.

Если часто поливать или лето очень влажное, действительно, окучивание может быть не на пользу.

Нужно ли окучивать обычный лук

Однако существует и другой взгляд на этот процесс. И опытные огородники советуют следующее:

Если хочешь получать крупные, плотные луковицы весом 200–400 г, не нужно искать сложные секретные методы или дорогие удобрения. Главное — правильная агротехника и регулярное окучивание.

Начинай посадку лука в начале мая, когда почва уже хорошо прогрелась и подсохла. Грядку следует тщательно перекопать, разбить все комки земли граблями и слегка присыпать золой.

Сажай лук по схеме: примерно 15 см между рядами и 15 см между луковицами. Глубина посадки — 2–3 см. Лунки засыпь землёй и слегка уплотни. В сухую погоду обязательно поливай грядку, но не допускай чрезмерной влаги, ведь лук не любит постоянной сырости. Также избегай свежего навоза — он вредит развитию луковицы.

Самое главное правило для получения крупной луковицы — обязательное окучивание. Окучивай растения несколько раз за сезон.

Первый раз — когда перо немного подрастёт.

Второй раз — в стадии активного роста.

Третий раз — в середине лета.

Окучивание имеет огромное значение: оно рыхлит почву, улучшает доступ воздуха, сохраняет влагу и стимулирует формирование крупной луковицы. Во время окучивания также обязательно удаляй сорняки.

Важно: не обрывай центральное перо на зелень. Многие огородники делают эту ошибку, из-за чего луковица не набирает нужного размера.

В июле перо становится особенно мощным и сочным, и именно в этот период нужно сделать завершающее окучивание — оно даст наилучший эффект.

После этого уход за луком совсем простой — следи за его состоянием и умеренно поливай. Для профилактики иногда можно использовать слабый розовый раствор марганцовки.

Соблюдая эти простые советы и, главное, окучивая лук, ты получишь по-настоящему крупные луковицы.

